Lin-Manuel Miranda llega a Puerto Rico a ayudar a entidades y repartir comida

Lin-Manuel Miranda visitó hoy Puerto Rico, donde junto a la Hispanic Federation lanzó un fondo de 2,5 millones de dólares para financiar innovadores proyectos de organizaciones comunitarias, y entregó comida y desveló un mosaico de la bandera de la isla en Vega Alta, municipio cuna de su padre.

"Estamos aquí en Puerto Rico para seguir apoyándolo en lo que necesita para que se levante", expresó Miranda a periodistas en las afueras de la "Placita de Güisin", que inauguró hace un par de meses en Vega Alta, al norte de la isla, y donde repartió cientos de comidas y bolsas con artículos de primera necesidad.

Disfrutando de la música de Alex López y el Nuevo Son acompañando al veterano cuatrista puertorriqueño Pedro Guzmán, Lin-Manuel repartió los platos de comida que preparó su tía Yamila junto a su padre, Luis.

Tras la repartición de comida, Miranda se movilizó a desvelar el mural de mosaico de la bandera puertorriqueña, para luego repartir las bolsas de artículos de primera necesidad junto al alcalde de Vega Alta, Oscar Santiago.

Con este evento, Miranda concluyó hoy una serie de actividades que inició en la mañana, cuando junto a The Hispanic Federation -creada hace tres décadas por su padre- entregó 100.000 dólares a siete organizaciones comunitarias, con la misión de levantar la infraestructura en la isla con durabilidad, sustentabilidad y autosuficiencia tras el paso del huracán María.

"Nuestra meta es el cielo. Me siento orgulloso por la fundación, porque el dinero va para la gente de Puerto Rico. Ese es mi enfoque ahora mismo", admitió el creador de los premiados musicales "In the heights" y "Hamilton".

"Tenemos que seguir ayudando a Puerto Rico. Estas son soluciones innovadores en lo que regresa la luz, así tenemos mejores ideas para construir un Puerto Rico mejor", agregó.

Las 7 organizaciones que recibieron el fondo "Amanece/Camino a la recuperación" son Beta Local, Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas de Yauco, Centros Sor Isolina Ferré, el Proyecto Enlace Caño Martín Peña, Para la Naturaleza, Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (PECES) y Protectores de Cuencas.