La producción de petróleo en Estados Unidos registrará en los próximos años un fuerte aumento, pronostica la OPEP que debe decidir si prorrogará, junto a otros países productores, la vigencia del acuerdo para limitar la producción y sostener así los precios.

La oferta mundial de hidrocarburos líquidos (petróleo, gas natural licuado...) debe aumentar de 96.5 millones de barriles por día (mbd) este año, a 101.1 mbd en 2020 y alcanzar en 2040 111.3 mbd, adelanta la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe prospectivo anual, publicado el martes.

La oferta de países que no son miembro de la OPEP fue revisada a la baja, para los próximos años: de 57 mbd en 2016 pasaría a 62 mbd en 2022.

Las tres cuartas partes de este aumento provienen de Estados Unidos, en donde el sector del petróleo de esquisto seguirá aumentando, luego de caer en 2016. Brasil y Canadá son los otros países que contribuirían a este fuerte aumento.

A largo plazo la previsión no fue, sin embargo modificada en relación a la del año pasado. La oferta total de los países no miembros del cartel caería en el periodo 2020-2040, la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos alcanzaría un pico en la segunda parte de la década de 2020.

“La demanda de crudo proveniente de la OPEP se mantiene relativamente estable, justo por encima de 33 mbd hasta 2025, fecha en la que el petróleo de esquisto estadounidense alcanzaría un pico”, estima el informe.

La oferta de crudo proveniente del cartel debería luego progresar para alcanzar 41.4 mbd en 2040. La parte de la OPEP en la producción de líquidos pasaría así de 40% en 2016 a 46% en 2040.

Inversiones

El cartel se comprometió, junto a otros productores entre ellos Rusia, a reducir su producción, para limitar la oferta de crudo y sostener los precios.

El acuerdo actual rige hasta marzo de 2018. En noviembre se reunirán en Viena los miembros de la OPEP y sus socios, para probablemente extender el acuerdo más allá de esa fecha.

Desde el año pasado “el equilibrio del mercado del petróleo se aceleró”, subrayó el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo. Los precios se recuperaron un poco desde la caída iniciada hace unos tres años.

La caída de los precios repercutió en recortes de gastos de los actores del sector y la OPEP pidió nuevamente a la industria, que reanude sus inversiones.

El sector necesitará 10.5 billones de dólares en inversión de aquí a 2040. La OPEP consigna que se reanudaron un poco este año y para 2018, pero en proyectos de corto plazo.

“Es vital que se corrija para que la falta de inversión no conduzca a una escasez de oferta en el futuro”, advirtió Barkindo.

Demanda en alza

La demanda mundial debería en tanto aumentar para alcanzar 102.3 mbd en 2022, un alza promedio de casi 1.2 mbd por año, prevé la OPEP, que revisó al alza la demanda de los países miembros de la OCDE.

A largo plazo, las perspectivas son un poco más optimistas que en el último informe, con una demanda estimada en 111.1 mbd para 2040. El crecimiento de la demanda se verá no obstante desacelerado a medida que se acerque esa fecha por las mejoras de eficiencia energética y del desarrollo de las nuevas tecnologías como los vehículos eléctricos.

El transporte seguirá siendo el principal consumidor de crudo.

La OPEP estima además, que las energías renovables y el gas registrarán los aumentos de producción más marcados, mientras que el carbón sería el que menos crecerá.