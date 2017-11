La música británica centra IV edición del festival de cine documental In-Edit

Películas documentales como "Bunch of Kunst. A film about Sleaford Mods", sobre el dúo electrónico británico Sleaford Mods; "America Vallhala", del productor Joss Crowley, sobre la relación de Iggy Pop y el líder de Queen Stone Age, Joshua Homme, o "Two Sevens Clash", del director Don Letts, sobre la escena punk de Londres, son algunas de las cintas que se podrán ver hasta el próximo domingo.

El programa del festival está dividido en cuatro secciones: British, Internacional, Nacional y Shock Presenta.

En su panorama nacional, In-Edit Colombia presenta documentales como "Busca por dentro", sobre el fallecido maestro Jairo Varela, fundador de la orquesta de salsa Grupo Niche, o el ya conocido "Cañonazo Tropical" sobre la época dorada de Discos Fuentes.

Asimismo, realiza una retrospectiva de "Yuruparí", la serie documental de la antropóloga Gloria Triana, que realizó la televisión nacional colombiana y que mostró la variedad cultural del país.

En el apartado Shock, en la noche del viernes, se conocerán dos cortos documentales que recogen diferentes músicas de las costas colombianas: Sonidos del Pacífico y Sonidos bestiales (Trap Barranquilla), uno sobre la tradición y otro sobre los nuevos ritmos atlánticos, respectivamente.

Además de las proyecciones, el festival incluye un coloquio con el español José Sánchez, director del documental Omega, y con la actuación del artista británico James Page SIVU.

El festival In-Edit Colombia forma parte de una red de festivales dedicada a el documental musical. Nacido en España en 2003, cuenta con ediciones en Barcelona, Santiago de Chile, Lima, Sao Paulo, Berlín, Tesalónica (Grecia) y Bogotá.