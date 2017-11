Marcelo Odebrecht respondió en cinco horas dudas de la Fiscalía peruana

El expresidente de Odebrecht Marcelo Odebrecht respondió durante un interrogatorio de unas cinco horas en Brasil a todas las preguntas que le hicieron los fiscales que Perú envió para aclarar las dudas en los procesos por corrupción que se siguen contra la constructora brasileña en ese país.

"Odebrecht respondió a todas las preguntas del Ministerio Público", dijo a periodistas el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, Rafael Vela, a la salida de la sede de la Policía Federal en la ciudad brasileña de Curitiba, en donde el empresario está encarcelado.

El representante de la Fiscalía peruana agregó que el expresidente de la constructora brasileña dio respuestas detalladas a todas las preguntas que se le hicieron y que dejó satisfechos a sus interrogadores.

Los fiscales peruanos, sin embargo, se abstuvieron de detallar el contenido de las respuestas dadas por el empresario brasileño, ya que forman parte del sigilo del proceso.

Odebrecht participó en la diligencia con los fiscales peruanos poco después de participar en un igualmente largo interrogatorio este jueves ante el juez federal brasileño Sergio Moro, el responsable por las investigaciones del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

El exejecutivo purga precisamente en las celdas de la Policía Federal en Curitiba una condena a 19 años que le impuso Moro por su responsabilidad en los desvíos promovidos por la constructora en contratos con Petrobras.

Las 48 preguntas traídas a Brasil por el fiscal peruano José Pérez, el responsable por las investigaciones sobre los pagos de sobornos hechos por Odebrecht en Perú, fueron hechas en portugués al exejecutivo por el fiscal brasileño Orlando Martello.

Entre los interrogantes de la Fiscalía peruana destacaban las aclaraciones sobre anotaciones que Odebrecht hizo en su agenda y en las que se refiere a la excandidata presidencial Keiko Fuijmori, líder de la formación opositora Fuerza Popular.

En una de tales anotaciones, el entonces ejecutivo de la mayor constructora brasileña escribió "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita".

El abogado Edward García, que asistió al interrogatorio en la calidad de defensor de Fujimori, dijo que también quedó satisfecho con las aclaraciones hechas por Odebrecht sobre su cliente.

El exejecutivo igualmente fue interrogado sobre otras anotaciones en su agenda con las siglas "AG" y "OH", que la Fiscalía peruana considera que son referencias a los expresidentes Alan García y Ollanta Humala.

Esta fue la segunda vez que representantes de la Fiscalía de Perú interrogaron a Odebrecht en Brasil sobre los supuestos sobornos pagados por la constructora para adjudicarse obras en ese país.

La Fiscalía peruana intenta identificar el destino de los 29 millones de dólares que Odebrecht admitió haber entregado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para adjudicarse obras, lo que comprende los periodos gubernamentales de Alejandro Toledo (2001-2006), García (2006-2011) y Humala (2011-2016).

Mientras que Toledo huye de la Justicia en EE.UU. y sobre él pesa una orden de captura por haber recibido sobornos, Humala está encarcelado por la presunta financiación ilegal de su partido con dinero de la empresa brasileña.

El vicepresidente y director global de Cumplimiento de Odebrecht, Michael F. Munro, afirmó este jueves en una entrevista a Efe en Lima que la constructora se propone revelar la "verdad total" sobre los hechos de corrupción en los que estuvo implicada no solo en Perú, sino en todo el mundo.

"Si no revelamos completamente todo, será un desastre. Y no vamos solo a revelar la verdad en un país y no en todos, porque Odebrecht es una empresa global. Si reveláramos todo en 10 países pero no en Perú, no tendría sentido", afirmó el abogado estadounidense.