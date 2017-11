Putin y Trump se saludaron e intercambiaron unas palabras en cumbre APEC

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se dieron hoy la mano e intercambiaron unas palabras en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Danang, en Vietnam, según informaron las agencias rusas.



El saludo tuvo lugar este viernes por la noche cuando Trump se acercó a Putin, que estaba de pie posando para ser fotografiado, y ambos se estrecharon las manos e intercambiaron algunas palabras.

Según informaron fuentes oficiales de la Casa Blanca, Putin y Trump no mantendrán finalmente ningún encuentro formal en Danang, adonde ambos llegaron hoy para participar en la cumbre.



"No hay ningún encuentro formal ni nada programado para ellos", declaró a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, minutos después de aterrizar en Danang.



"Nunca hubo un encuentro confirmado y no habrá ninguno debido a conflictos de agenda por ambas partes", aclaró.

Sanders añadió que ambos mandatarios compartirán espacio en el foro del APEC, por lo que consideró "posible y probable" un encuentro "informal".





No obstante, el Kremlin aseguró hoy que aún no se puede descartar una reunión entre los dos presidentes.



"Continúa el trabajo para consensuar (la reunión). Todavía no hay nada claro", dijo a los medios rusos el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



El asesor de asuntos internacionales del presidente ruso, Yuri Ushakov, dijo ayer que la reunión formal en Danang iba a producirse, mientras que el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, apuntó que mantenían contactos para dar sustancia a un posible encuentro destinado a abordar la situación en Siria y Ucrania.