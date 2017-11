Putin dice que no hay pruebas de la injerencia rusa en las elecciones de EEUU

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo hoy que no hay ni habrá ninguna prueba de la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en una conferencia de prensa durante la cumbre de la APEC en Danang (Vietnam).



Putin calificó de "charlatanería vacía" las acusaciones de la investigación en EEUU que relacionan a Paul Manafort, exjefe de campaña del ahora presidente Donald Trump, con Rusia, y señaló que los documentos solo mencionan los negocios que mantuvo con el expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich.

"¿Qué relación tiene esto con Rusia? Ninguna. Aquí al final no hay nada", aseguró Putin, según recogen este sábado los medios rusos.



El jefe del Kremlin reiteró su posición de que "todas las acusaciones conectadas con el así llamado dossier ruso en Estados Unidos es la manifestación de las continuas luchas internas" en ese país.



Preguntado acerca de supuestas relaciones entre algunos de sus familiares y representantes de la administración estadounidense, Putin dijo no saber nada sobre ello y lo calificó de "desvaríos".



El presidente ruso también se refirió en la conferencia de prensa al hecho de que finalmente no haya tenido lugar en esta cumbre una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, y lo consideró la prueba de que aun existen problemas entre ambos países.

"La ausencia de una reunión bilateral con el presidente Trump evidencia que la crisis en las relaciones de ambos países todavía no se ha superado", declaró.



No obstante, Putin hizo hincapié en que Moscú está listo "para pasar página e ir más allá".





"Tenemos que mirar hacia el futuro, resolver problemas en los que están interesados tanto el pueblo estadounidense como el pueblo ruso, pensar en llenar nuestros lazos económicos con contenido concreto y serio", señaló el líder ruso.



De todos modos, le quitó importancia a la ausencia de una reunión, lo que atribuyó, además, a "ciertas formalidades del protocolo" y concluyó: "tampoco ha sucedido nada terrible".



Por otra parte, calificó como un "ataque a la libertad de expresión" las medidas adoptadas en EEUU contra los medios rusos, como la televisión RT y advirtió de que "la respuesta de las autoridades rusas será recíproca".



"El ataque a nuestros medios en Estados Unidos es un ataque a la libertad de expresión. Sin duda alguna estamos decepcionados...La respuesta de las autoridades rusas será recíproca", señaló Putin.



Putin calificó como "exitosa" la conversación informal que mantuvo con Trump en los márgenes de la cumbre, y dijo que habían discutido de "todo lo que queríamos".