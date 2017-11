Nicolás Maduro pide a la Unión Europea que escuche la voz de Cataluña

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este domingo a la Unión Europea que "escuche la voz" de Cataluña, al calificar de "impresionante" la movilización de unas 750,000 personas en Barcelona por la liberación de líderes independentistas presos.

"Que se escuche la voz de Cataluña. Europa tiene que abrir sus oídos, la Unión Europea en Bruselas no puede seguir actuando de manera automática favoreciendo los intereses de élites", dijo Maduro en su programa semanal en la televisora oficial VTV.

"Yo no me meto en los asuntos internos de España ni tomo partido (...). Solamente dejo una nota: al pueblo hay que oírlo, no hay que caerle a porrazos como hizo (Mariano) Rajoy", el jefe de gobierno español, agregó.

Uniéndose a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y sus funcionarios, la Unión Europea tiene previsto aprobar el lunes medidas que impidan a empresas de sus países miembro vender al país caribeño armas y equipos para "represión interna".

El pasado 1 de octubre, el mandatario socialista rechazó la arremetida de los cuerpos de seguridad contra manifestantes que defendían un referendo independentista en Cataluña, prohibido por la justicia española. En ese momento calificó a Rajoy de "dictador".

Maduro es acusado de dirigir una "salvaje represión" de militares y policías durante una ola de protestas en Venezuela entre abril y julio, que exigían elecciones generales, con saldo de 125 muertos.

A finales del año pasado, la justicia y el poder electoral suspendieron un referendo que promovía la oposición para revocar el mandato de Maduro.