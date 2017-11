Recep Erdogan asegura que la solución del conflicto sirio debe ser también militar

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado hoy que la solución del conflicto en Siria debe incluir la opción militar y que decir lo contrario, en referencia a una declaración de EEUU y Rusia, sería "engañar al mundo".

"No lo entiendo: Se dice que no hay solución militar, pero el número de personas que el Gobierno central ha matado con medios militares supera ya un millón", sostuvo.

Erdogan reaccionó así al ser preguntado por la declaración conjunta el sábado de los presidentes estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, en la que se afirmaba que "no hay solución militar para Siria".

"Pues que retiren a sus soldados. Que lo soliciten con medios políticos. Que busquen maneras de celebrar elecciones cuanto antes. ¿Lo han intentado con estos medios durante 7-8 años? No vayamos a engañar al mundo", dijo Erdogan.

El mandatario hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada hoy en el aeropuerto de Estambul y transmitida en directo por la cadena CNNTürk, momentos antes de viajar a Sochi, donde se entrevistará hoy con Putin, en una gira que durará hasta el miércoles y lo llevará también a Kuwait y Catar.

"Hablaré con Putin de esto. Nosotros somos quienes mejor conocemos la región. Nosotros no queríamos que EEUU entrara en Irak, dijimos que lo solucionaran por vías democráticas. No nos escucharon. (El ex presidente) Obama dijo luego que no se quedarían en Irak. ¿Se fueron? No, no se fueron. El mundo no es idiota. Dicen unas cosas y hacen otras", insistió Erdogan.

"Estados Unidos tiene cinco bases aéreas en Siria y preparan una sexta en Al Raqa, y tienen otras ocho bases. Rusia tiene cinco. Solo Estados Unidos envió 3,500 camiones con armas. Si eso no es una solución militar ¿qué es?", preguntó el presidente.

Erdogan recordó que Turquía controla una gran área en Siria desde agosto de 2016 y se quejó de que las milicias kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG) no se hayan retirado aún al este del río Éufrates "como prometieron".

"No evacuaron Manbech. El YPG está allí. También tiene estructuras en Afrin (un cantón kurdo en el noroeste de Siria), cerca de nuestra frontera. Pero no podemos tolerar que nos acosen desde allí. Hablamos con Rusia; con su colaboración podemos dar pasos conjuntos en Afrin", dijo el presidente turco.

Erdogan anunció que también pediría a Putin eliminar totalmente las restricciones rusas a las exportaciones turcas y que continuaría hablando sobre los proyectos de energía compartidos, como la central nuclear de Akkuyu en Turquía.

Terminada la reunión con Putin, Erdogan viajará a Kuwait, país que definió como "hermano", alabando su mediación en la crisis de Catar con Arabia Saudí y otros vecinos, y destacando las buenas relaciones comerciales, especialmente a través de las empresas constructoras turcas.

"Después iremos a Catar para el tercer encuentro del Alto Comité Estratégico. La presencia del Ejército turco en Catar continúa. Damos gran importancia a la seguridad de Catar, y a la estabilidad de todos los países del Golfo. Desafortunadamente, algunos intentan hacer que los hermanos se enfrenten entre ellos", criticó Erdogan.