Aumentan a 530 los fallecidos en el terremoto en Irán

Al menos 530 personas murieron y 7.800 resultaron heridas en el terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que se registró el pasado domingo en el oeste de Irán, según las últimas cifras oficiales difundidas hoy.

Estos nuevos datos suponen un aumento considerable en el número de víctimas mortales causadas por el seísmo en la provincia de Kermanshah, fronteriza con Irak, cuyo balance ayer era de 430.

El drama

Los damnificados por el terremoto que ha sacudido Irán están desesperados al ver sus viviendas en ruinas y, con ellas, sus recuerdos y su futuro, así como por la lentitud en la llegada de la ayuda prometida por las autoridades.

"Mi casa ha quedado destruida y no puedo entrar en ella. No he podido sacar ni una manta", se lamenta a Efe Mehraban, una madre de dos hijos frente a los escombros de un edificio en la localidad de Sarpul Zahab, en el oeste iraní.

Sus hijos le dicen, entre lágrimas, "Mamá, yo había preparado mis cosas para ir hoy a la escuela, ¿cómo voy a ir ahora a la escuela?", cuenta apesadumbrada.

"Ahora todo está enterrado en la tierra, todo se ha perdido y sus objetos no están", explica esta vecina de la población más afectada por el seísmo de 7,3 grados en la escala de Richter del pasado domingo, que ha causado más de 530 muertos y 7.800 heridos.

Algunos tuvieron más suerte y pudieron acercarse a sus hogares en ruinas para sacar algunas de sus pertenencias, que trasladaron luego en camionetas a los campamentos en los que se han instalado.

Los que perdieron sus casas no ocultan su enfado por la falta de ayudas, aunque el Gobierno ha asegurado que ya ha repartido decenas de miles de tiendas de campaña y mantas, toneladas de arroz y latas de conservas.

"Ni siquiera nos dan de comer y nuestros hijos se quejan y gritan de hambre", cuenta Mehraban.

A esto se suma el sufrimiento por la pérdida de familiares, vecinos y amigos, algunos de los cuales, según esta mujer, continúan debajo de los escombros.

Los equipos de rescate han sacado en las últimas horas algunos cuerpos de entre las ruinas, como es el caso de dos vecinos de Mehraban.

"En mi ciudad todos se murieron, todos nuestros familiares y vecinos perdieron la vida", afirma desconsolada.

Se calcula que solo en Sarpul Zahab fallecieron más de 200 personas y que la mitad de los edificios están destruidos o seriamente dañados.