Detienen en Chile a dominicano acusado de violar y quemar a joven venezolana

Un dominicano fue detenido hoy en Santiago de Chile acusado de violar y quemar con aceite caliente a una compañera de trabajo, de 23 años y nacionalidad venezolana, en el restaurante en el que ambos trabajaban, informaron fuentes policiales.

Tras el ataque, ocurrido el pasado domingo en el municipio santiaguino de Estación Central, el hombre, de 44 años, dejó encerrada a la víctima bajo llave y escapó del lugar, luego de apoderarse de una maleta y de un televisor del local.

Unos transeúntes que escucharon los gritos de la mujer avisaron a la policía, que la rescató y facilitó su traslado urgente a un hospital.

La policía detuvo al presunto agresor, que trabajaba de cajero en el restaurante, tras sorprenderlo en otro barrio de Santiago mientras ofrecía en venta el televisor a los vecinos.

La víctima, que era camarera, se recupera de las lesiones en su hogar tras ser dada de alta.

La mujer le había dicho a sus jefes que el cajero la hostigaba de forma constante y hasta la había fotografiado en el baño.

El detenido, identificado como Flénix Alonso González, reconoció el ataque con aceite caliente pero no la violación y sostuvo que eran pareja.

"Ella era mi novia. Nunca lo hice (la violación), fue un plan que me están haciendo. No la ataqué nunca, me atacó ella con un cuchillo, yo me defendí y le eché un poquito de aceite, no lo niego, pero nunca la violé, porque ella era mi novia", dijo el detenido a los periodistas en el cuartel policial.

El hombre debe comparecer este miércoles ante un tribunal de garantía para su imputación formal.