Víctimas denuncian crímenes del Castrismo ante comisión internacional en EEUU

En una pequeña sala de un edificio de oficinas de congresistas de EE.UU., facilitada por el legislador de origen cubano Mario Díaz-Balart, los testigos expusieron sus casos ante cuatro de los diez miembros de la Comisión -todos no cubanos-, de España, República Dominicana, México y Venezuela.

Este es el segundo encuentro de la Comisión, constituida este año, que celebró su sesión inaugural en Miami y que tiene previsto reunirse por tercera vez en el primer semestre de 2018 en un país europeo, que puede ser Suiza, España o Italia.

Así lo explicó a Efe antes de la sesión el abogado mexicano que está el frente de la iniciativa, René Bolio, quien fue el encargado de presentar la sesión y agradecer la colaboración del republicano Díaz-Balart y de la organización independiente Freedom House, con sede en Washington.

"Somos varias personas de diversos países del mundo, de Europa, América, Asia, y todos hemos trabajado en temas de democracia y derechos humanos, y al acercarnos al objetivo de la justicia en Cuba vimos que hacía falta el tema de la penalización de los crímenes, solo se ve a las víctimas y al hecho, no a los criminales", dijo sobre los integrantes de la Comisión.

"Buscamos que se establezcan los hechos para que sirva para juzgar a los criminales, y buscar la creación de un tribunal especial para crímenes de lesa humanidad bien sea en una Cuba libre y democrática futura o en otro país, equiparado al los de Nuremberg, la antigua Yugoslavia, Ruanda y Camboya", agregó.

Preguntado por qué razón no han instalado su Comisión en la OEA, donde hay una similar sobre Venezuela, dijo: "Lo intentamos, pero en la OEA no se va a tener el apoyo suficiente (de los países miembros) y porque esencialmente no tiene jurisdicción sobre Cuba (al no haberse reintegrado tras el levantamiento de su suspensión en 2009)".

Sin embargo, subrayó que sí tienen el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el que se han reunido en Washington y en Miami.

El plan de la Comisión es mantener sus audiencias públicas durante "unos años", pero en ese periodo ya se irán "metiendo juicios por todas partes" sobre los distintos casos.

También buscan "el respaldo" de la Corte Penal Internacional (CPI), por ejemplo para la creación de ese "tribunal especial".

"Sabemos que ha habido muchos crímenes (bajo el Castrismo), pero nos vamos a enfocar en los que pueden ser perseguidos y juzgados en la ley internacional, en recopilar todo lo que pueda probar quiénes son los criminales", explicó en su discurso de presentación de la audiencia.

Entre los crímenes denunciados en la sesión están por ejemplo el "uso de torturas sónicas contra los presos políticos" y los "asesinatos extrajudiciales", además de las "agresiones contra el pueblo de Venezuela", el que, según Bolio, "sufre ahora el Castrismo".