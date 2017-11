Quito acoge foro de innovación para derechos reproductivos en Latinoamérica

Con más de 150 participantes y 35 conferenciantes provenientes de más de 10 países, el foro "Idea" ha servido de plataforma para buscar soluciones a los retos urgentes en materia de salud reproductiva que limitan el desarrollo social y económico de la región.

"Se trata del primer encuentro regional de líderes innovadores de los sectores de la publicidad, la tecnología y nuevos medios para encontrar soluciones innovadores, reales y permanentes a los desafíos de salud y derechos reproductivos", subrayó Ramón Torre, oficial de programas de Planned Parenthood Global.

Esa organización, que auspicia la iniciativa, lleva 45 años trabajando en Latinoamérica, donde uno de los grandes caballos de batalla son los embarazos en menores y que colocan a la región a la cabeza a nivel mundial del fenómeno.

Uno de los proyectos presentados en este foro ha sido el de un dispositivo de realidad virtual que pueden encontrar los pasajeros en el aeropuerto de Quito, que les permite "ponerse en los zapatos" de una niña embarazada en una comunidad rural.

"Tenemos que crear esas soluciones y encontrar maneras desde los diferentes sectores para juntos contribuir a la sociedad, porque es un problema que nos afecta a todos", subraya Torre.

Sobre la gestación infantil, afirma que en los últimos años las organizaciones que trabajan con la problemática han logrado poner en la agenda el tema y que los Gobiernos comiencen a contabilizar casos que han ocurrido desde siempre.

"La sociedad está tomando conciencia de que no puede existir, que no es normal que una niña de 12 años se convierta en madre, que una mujer no pueda decidir si puede utilizar o no un método anticonceptivo, que una mujer sea agredida sexualmente y mucho menos por un miembro de su familia", argumenta.

De acuerdo a las estadísticas oficiales en Ecuador se producen al año 2.000 embarazos en niñas menores de 14 años, franja que queda largamente superada hasta los 18, cuando alcanzan la mayoría de edad.

Pero no se trata de un fenómeno aislado en el país andino, sino que la región latinoamericana y caribeña, salvo contadas excepciones, es escenario de numerosos embarazos adolescentes, especialmente entre sectores indígenas y rurales, que en muchos casos encierran situaciones de abuso por parte de familiares.

Alrededor del 30 % de las latinoamericanas fueron madres adolescentes, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

"Es una realidad a la que hay que dar una respuesta, porque la única respuesta que se está dando lamentablemente hacia esas niñas es la maternización", denuncia Torre, una situación que "invisibiliza el problema de por qué están embarazadas, esas niñas no se embarazan solas, es fruto de una violencia sexual", dijo.