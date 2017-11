Venezuela se acerca a unas elecciones municipales en las que no participan la mayoría de los partidos opositores que hoy denunciaron que el ente electoral manipula las postulaciones a alcaldes y pidieron al Gobierno cambiar al Consejo Electoral de cara a la nueva ronda del diálogo político.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado la lista de los candidatos a alcaldes para las elecciones del 10 de diciembre debido a que, afirma, el órgano está manipulando las postulaciones de distintas organizaciones políticas.

El representante de la Comisión Electoral de la MUD, Vicente Bello, señaló que esta es "la única razón que existe" para no publicar la lista de candidatos a un día para que comience la campaña electoral.

Además, la MUD señaló que exigirá al Gobierno de Nicolás Maduro un cambio en la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la nueva ronda de negociaciones que se celebrará en República Dominicana el 1 y el 2 de diciembre.

"La primera exigencia es la designación de un nuevo CNE. No es posible realizar elecciones con este CNE fraudulento que, además ya está vencido", dijo el dirigente de la MUD Carlos Ocariz, en referencia al mandato ya agotado de algunos de los cinco rectores de este organismo acusado por la oposición de servir al Gobierno.

Otra de las demandas de la oposición en este proceso es la "actualización del registro electoral", de manera que se permita votar a todos los venezolanos que han abandonado el país en los últimos años en medio de la grave crisis que atraviesa la nación.

Según Ocariz, los delegados de la MUD pedirán garantizar la neutralidad de los integrantes de las mesas electorales y del resto de organismos encargados de las votaciones, y demandarán una observación internacional a la que el Gobierno chavista sigue negándose en los últimos años.

El control de la utilización de recursos del Estado y de los medios públicos para favorecer al oficialismo será también una de las cuestiones sobre la mesa en las reuniones de República Dominicana, donde la MUD pedirá asimismo mayores garantías en las auditorías a máquinas de votación y demás material electoral.

La coalición opositora ha marcado como prioridad en su agenda política conseguir condiciones justas para poder concurrir con garantías a las próximas elecciones presidenciales, que deben celebrarse antes de que Nicolás Maduro termine su mandato a finales de 2018.

Por otra parte, un grupo de miembros de las academias venezolanas expresaron a la comisión del Parlamento -que consulta a la ciudadanía sobre el proceso de diálogo- que estas nuevas conversaciones sirvan para disolver la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no reconocida por numerosos gobiernos.

Este órgano plenipotenciario fue instaurado en agosto tras una elección que sirvió para escoger, entre una oferta de candidatos íntegramente oficialistas, a sus integrantes y que no estuvo precedida por el referendo previo que exige la Constitución para activar este tipo de órgano.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró hoy que los candidatos opositores tendrán acceso gratuito a los medios públicos durante la campaña según lo que dispone la ley, algo que no ocurrió en la campaña de las regionales del 15 de octubre.

Tres de los cuatro grandes partidos de la MUD no participan en las municipales de diciembre al no confiar en la posibilidad de un proceso justo.

El ministro Rodríguez, también jefe de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desechó hoy las críticas al CNE y aseguró una vez más que Venezuela tiene el "sistema electoral más eficiente y transparente del mundo entero".

El chavista -que denunció ante el fiscal hace semanas a los partidos de oposición que no se presentan por "convocar a la desestabilización"- afirmó que "no se puede conminar a no votar", un comportamiento que tildó de "antidemocrático" al tiempo que acusó a la oposición de ir a las urnas solo "cuando tienen alguna opción de triunfo".