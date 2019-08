El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

23 Diciembre 2007 |

6:57 p.m. |

END

Saldo fatal entre tropas colombianas y el ELN

Bogotá / EFE

Un soldado y cinco rebeldes murieron y tres militares más resultaron heridos en combates de tropas del Ejército colombiano con la guerrilla del ELN, librados ayer en el norte del país, informaron portavoces castrenses regionales.



Los enfrentamientos se registraron en San Luquitas, paraje rural de la localidad de Santa Rosa del Sur, en el departamento caribeño de Bolívar, dijo el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, general Ricardo Vargas.



El oficial explicó en un comunicado divulgado en Bucaramanga, la sede de su unidad, que en los choques armados murió el soldado Ricardo Quitián, en tanto que otros tres efectivos resultados heridos. Cinco guerrilleros también perdieron la vida en los combates, agregó Vargas, quien indicó que las tropas encontraron el cadáver de uno de ellos, “con todo su material de guerra”.



Chávez extrañó presencia física de Fidel Castro

La Habana / EFE

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, concluyó una visita de cuatro días a Cuba, durante la cual lo acompañó el presidente interino de la isla, Raúl Castro, y aunque dijo que mantuvo una conversación “muy sentida” con su amigo, el convaleciente líder Fidel Castro, echó de menos su presencia física. Chávez partió de regreso a Venezuela el sábado por la noche, desde la ciudad oriental de Santiago de Cuba, último punto de su agenda en la Isla, adonde había llegado el pasado miércoles para asistir a la IV Cumbre de Petrocaribe, proyecto de cooperación que impulsa desde 2005, reportó hoy la televisión cubana al resumir su visita.



En Santiago de Cuba, segunda ciudad en importancia de la Isla, Chávez fue recibido por unas 200,000 personas --según fuentes oficiales--, que se congregaron a lo largo de las calles por donde pasó con su comitiva, y también fue despedido en el trayecto hasta el aeropuerto a su paso en un jeep que él mismo conducía, según las imágenes emitidas en la televisión local. Durante su visita el gobernante venezolano tuvo como anfitrión principal al presidente provisional de la Isla, Raúl Castro, con quien compartió el viernes la presidencia de la Cumbre de Petrocaribe en la ciudad de Cienfuegos, en el centro-sur, le acompañó en su visita a Santiago y lo despidió al pie de la escalerilla del avión.



Tormenta invernal afecta región central EU

Washington / EFE

El temporal de nieve y viento que azota este fin de semana la región central de Estados Unidos se ha cobrado la vida de al menos cinco personas y causado heridas a varias docenas, provocadas en su mayoría por choques automovilísticos en cadena, reportaron ayer las autoridades.



La tormenta afecta a gran parte de la franja central del país, que incluye estados como Texas, Kansas, Iowa y Misuri. Las autoridades informaron que al menos tres personas han muerto en Minnesota, una ha fallecido en Texas y otra en Kansas debido a accidentes fruto de las malas condiciones atmosféricas. El Servicio Nacional de Meteorología ha alertado de que los fuertes vientos podrían dificultar la conducción durante todo el día de ayer. En partes del estado de Iowa la nieve registra ya acumulaciones de entre 15 y 25 centímetros de altura.



Giuliani afirma que solo tiene gripe

Washington / EFE

El aspirante a la candidatura presidencial republicana Rudy Giuliani trató de ahuyentar ayer los temores sobre su salud después de ser hospitalizado el miércoles, por lo que su campaña describió como “síntomas de gripe”.



El ex alcalde de Nueva York, que recibió tratamiento en 2000 a raíz de un cáncer de próstata, dijo hoy que dio la orden de que su avión regresara a St. Louis (Misuri) el miércoles tras sufrir “el peor dolor de cabeza” que hubiera tenido “nunca”. Giuliani, que abandonó el hospital el jueves tras permanecer hospitalizado toda la noche del miércoles, dijo ayer sentirse “genial” en una entrevista con la cadena de televisión ABC. “El tema del cáncer siempre está ahí, o sea que voy a pedirle que emita un comunicado y todo el mundo comprobará que estoy bien”, afirmó Giuliani, quien aseguró que los doctores le dicen que goza de “muy buena salud”.



Madre de Clara Rojas considera familia a rebelde padre de su nieto

Bogotá / EFE

Clara González de Rojas, madre de la secuestrada ex candidata a la vicepresidencia colombiana Clara Rojas, considera como parte de su familia al guerrillero de las FARC, que es padre de su nieto Emmanuel, el niño que su hija procreó en cautiverio.



“Yo no tengo reserva en que sea guerrillero”, dijo la mujer, en declaraciones que publica hoy el diario bogotano El Tiempo en su página de internet, al hacerse eco de la expectación con la que ella espera la anunciada puesta en libertad de Clara y el niño, además de una ex congresista.



Clara de Rojas dijo que su yerno anónimo “es un ser humano, y a cada ser humano que se acerca a un miembro de mi familia, yo lo considero un ser de mi familia”. La mujer, de casi 77 años, y con cinco hijos, cuatro de ellos hombres, observó que Emmanuel ha podido ayudarle a Clara a soportar la carga del secuestro.



Ella cayó en manos de los rebeldes en febrero de 2002 junto a la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, también nacional francesa y de quien fue fórmula electoral, como aspirante a vicepresidente.



Vecinos del Tungurahua, “alertas” por una contingencia

Quito / EFE

Los vecinos del volcán Tungurahua, en el centro andino de Ecuador, están “alertas” y “listos” ante el repunte de la actividad volcánica del coloso, registrada desde la noche del pasado viernes.



Así lo confirmó ayer a EFE el alcalde de la ciudad de Penipe, Juan Salazar, tras señalar que todas las instituciones encargadas de la prevención y protección civil están “alertas” ante la posibilidad de que se incremente peligrosamente la actividad del volcán.