Si se halló al Titanic, es posible ubicar al submarino argentino, dice experto

La búsqueda hasta ahora infructuosa del submarino argentino "ARA San Juan", pasados 11 días de su desaparición en el Atlántico Sur, despertó interrogantes de todo tipo.

El ingeniero naval Horacio Tettamanti, presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), intentó así despejar esas interrogantes ante la consulta de la AFP.

P: ¿Es posible encontrar al "ARA San Juan"?

R: De un despliegue de esta de esta magnitud (15 países) no hay antecedentes en la historia naval de la humanidad. La búsqueda más difícil en el mar fue la del Titanic, en la inmensidad, después de casi un siglo, sin ningún tipo de precisión de la ubicación y a 5.000 metros. Fue encontrado. Hoy la humanidad tiene capacidad tecnológica para encontrar cualquier cosa, en cualquier lugar del mar. En este caso, es enormemente más simple, porque tenemos delimitada un área. Se puede acreditar que el submarino está, en el mejor de los casos, a 300 metros, y en el peor, a 1.000 metros.

P: ¿La información de la explosión es clave?

R: Es un dato importante, pero no tiene categoría de evidencia. Es un elemento más para precisar el área de búsqueda. Es un indicio. Ya sabíamos, está demostrado, que ese miércoles (15 de noviembre) en el submarino paso algo muy importante, para que perdiese simultáneamente dos capacidades muy fundamentales: comunicarse y mantenerse a flote. Si bien no sabemos lo que exactamente pasó, podemos pensar que fue un episodio muy repentino. Puede ser una explosión, un incendio, o una repentina inundación.

P: ¿Fallaron las baterías?

R: No tengo la precisión de la secuencia. El submarino tiene que comunicarse con la base operativa, bajo estrictas condiciones, en determinados momentos del día, y una cantidad de veces. La comunicación es simplemente anunciar si está navegando sin novedad o con novedad. Aparentemente, consignó una novedad, una situación con las baterías, pero que aparentemente, la había superado. No necesariamente habla el comandante, puede ser un auxiliar. El submarino tiene casi 1.000 baterías, que pesan 30 a 40 kilos cada una. Están divididas entre proa y popa. Puede haber un fallo con un paquete de baterías pero puede seguir operando con las otras.

Está entero

P: ¿El "ARA San Juan" puede haber sido pulverizado por la explosión?

R: No hay ninguna posibilidad de encontrar el submarino pulverizado por qué no hay ninguna fuente explosiva con capacidad suficiente para eso. En caso de una explosión gigantesca como se produjo en el Kursk (ruso), cargado con torpedos, se detectó como una explosión sísmica. Tuvo consecuencias estructurales importantes, se dañó la proa. Sin embargo, la tripulación que estaba en popa pudo vivir. El ARA San Juan está entero, intacto. No hay duda. Está en el fondo. La estructura es muy resistente. Si está a 1.000 metros, está lleno de agua. Si está a 300 metros, puede estar no inundado.

P: ¿Puede haber sobrevivientes?

R: No sabemos que día se hundió. No sabemos que día perdió contacto con la superficie. En lo personal, yo considero descartada toda capacidad de sobrevivencia a partir del día 14. Tampoco descarto un milagro. El marco legal dice que hay obligación de considerarlos vivos, hasta que la justicia determine lo contrario, y estar con toda la actividad necesaria par encontrarlos y rescatarlos.

P: ¿EEUU y Rusia tienen la tecnología mas eficiente?

R: Por herencia de la Guerra Fría, no hay duda de que EEUU y Rusia son los países que más avanzados están en tecnología de detección de submarinos. Mucha gente sobrevivió a la explosión del Kursk. Lamentablemente murieron por asfixia, porque no hubo coordinación, disponibilidad de los medios necesarios para rescatarlo. Además de lo humanitario y la ética marítima, para EEUU y Rusia no deja de ser una oportunidad de despejar hipótesis que no se pueden hacer todos los días, en un campo real.

P: ¿Va a durar mucho la búsqueda del "ARA San Juan"?

R: Es una obligación de buscarlos hasta las ultimas consecuencias. La búsqueda va a continuar hasta que se encuentre. Por el nivel de despliegue técnico que hay, es una cosa subjetiva, pero tengo la convicción de que el submarino va a aparecer, y aparecer rápido, en los próximos días.