Un falso tuit de Nicolás Maduro enreda la campaña electoral chilena

Un falso tuit atribuido a Nicolás Maduro está enredando la campaña de la elección presidencial chilena, después de que al parecer el presidente de Venezuela mostrara un entusiasta apoyo al candidato oficialista, Alejandro Guillier.

El mensaje en cuestión publicado el año pasado decía: "Todo mi incondicional apoyo al compañero Alejandro Guillier, precandidato bolivariano a la presidencia de Chile".

El falso mensaje fue desmentido en dos ocasiones por Guiller, quien el próximo 17 de diciembre se medirá en la segunda vuelta con el candidato de la derecha, el expresidente Sebastián Piñera, quien hoy aludió a su adversario comparándole precisamente con el mandatario venezolano.

Alejandro Guillier "está cada día más violento, más demagogo, más populista, más errático y se parece cada día más a Maduro", afirmó el abanderado de Chile Vamos en un acto de campaña.

Uno que salió a respaldar estas declaraciones fue el exministro de Cultura, del expresidente Piñera, Roberto Ampuero, pero burdamente cayó en la trampa del falso tuit.

Tras copiar el ficticio mensaje de Maduro hablando a favor de Gullier, Ampuero aseguró en las mismas redes: "Nicolás Maduro respalda al 'compañero Alejandro Guillier. Esto no es campaña de terror, sino lisa y llanamente la campaña del chavismo y castrismo en favor de Guillier".

El propio abanderado del oficialismo se burló de la nota el 15 de noviembre del año pasado, al señalar: "A propósito de este saludo que circula, pronto recibiremos apoyos de Angela Merkel y el Papa Francisco".

Y ante la reaparición de la cita, Guillier volvió a referirse al asunto el pasado 21 de noviembre, tras la primera vuelta presidencial. "He visto que los amigos de la posverdad resucitaron esto. Disculpen me autocite, pero este montaje lo desmentí hace meses".

No es esta la primera vez que desde las filas de la derecha se vincula al candidato de la coalición oficialista Fuerza de Mayoría con el chavismo.

Semanas atrás, la candidata a diputada y exfigura del atletismo chileno Erika Olivera y que forma parte del equipo de campaña del candidato conservador, también trató de relacionar la candidatura de Guillier con la situación de Venezuela.

"A mí no me gustaría tener un país como Venezuela. Y lo digo sinceramente. No me gustaría que mis hijos vieran una realidad como la que vemos a través de los medios de comunicación, lo que están viviendo millones de venezolanos", dijo Olivera.

Al otro día de la primera vuelta presidencial -el pasado 19 de noviembre- la Bolsa de Santiago se derrumbó un 5,86 % tras el resultado electoral que dejó en balotaje a Piñera y Guillier.

Según los analistas, los mercados castigaron el resultado de la votación, que dejó a Piñera con el 36,6 % por ciento de las preferencias muy lejos de lo que pronosticaban los sondeos.

Los adherentes de Guiller calificaron el resultado bursátil de una "campaña del terror", ya que al otro día el IPSA, el principal indicador de la Bolsa, volvió a la normalidad con una ganancia del más de 2 %.