Chávez hablará hoy sobre liberación de rehenes FARC

El Gobierno venezolano convocó a una rueda de prensa para hoy con el presidente Hugo Chávez para tratar el asunto de la liberación de tres rehenes de la guerrilla colombiana de las FARC.



El ministro venezolano de Información, William Lara, dijo ayer a EFE que Chávez dará la conferencia de prensa a las 10.00 hora local (14.30 GMT) en el Salón Ayacucho del palacio presidencial de Miraflores, la sede del Gobierno, en el centro de Caracas.



Las FARC anunciaron la semana pasada la puesta en libertad de Clara Rojas, fórmula a la vicepresidencia de la ex candidata Ingrid Betancourt, su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio, y la ex congresista Consuelo González de Perdomo.



Dicha liberación era esperada antes de Navidad en algún punto de la frontera de Colombia con Venezuela o Brasil, según todas las hipótesis, que también han indicado que el presidente Chávez o un enviado suyo recibiría a las dos rehenes y al niño. La agencia Anncol, que habitualmente reproduce informaciones de las FARC, indicó el lunes que había operativos militares colombianos que impedían la “entrega” de los tres rehenes, y que supuestamente ponían en “un grave peligro” la vida de los mismos.



Chávez dijo el viernes pasado, durante una visita a Cuba, que tenía elaborada “alguna fórmula para recibir” a tres de los rehenes de las FARC, pero alertó que se trataba de “una operación delicada, porque hay en Colombia grupos, algunos cercanos al Gobierno o del propio Gobierno”, que “van a tratar de evitar la liberación exitosa”.



La senadora colombiana Piedad Córdoba, ex mediadora para el canje humanitario junto al gobernante venezolano, estuvo en Caracas el fin de semana a la espera de la liberación, pero regresó a Colombia este lunes después de que los tres secuestrados no aparecían, según declaró a medios colombianos.



Córdoba dijo el lunes a la prensa colombiana que la puesta en libertad de las dos mujeres y del niño se produciría a más tardar en 48 horas.