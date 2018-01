Mujeres se manifiestan en Montevideo en contra del último feminicidio de 2017

Decenas de mujeres salieron hoy al centro de Montevideo para manifestarse en contra del feminicidio número 35 del año 2017 en Uruguay, después de que este domingo una mujer fuese supuestamente asesinada por su expareja en el departamento (provincia) de Maldonado (sureste).

Esta primera alerta feminista del 2018 es "un espacio donde una compañera puede ir a llorar con otra y, por lo menos, tener un abrazo", anotó a Efe Hekatherina Delgado, integrante del grupo Coordinadora de Feminismos Uruguay.

En ese sentido, Delgado destacó que la marcha "es un espacio de lucha política, de duelo público y la denuncia en relación a una muerte trágica a la calle".

Además, explicó que las organizaciones feministas consideran que los feminicidios no son muertes "privadas", sino que se trata de un tipo de asesinato que "hay que denunciar públicamente, porque hay un Estado omiso, hay vínculos que se callaron la boca, hay un lugar donde esa persona no pudo actuar y no pudo defenderse".

Por su parte, la activista de la misma organización María Delia Cuña declaró a los medios de comunicación que "este año ha sido bastante movido en este sentido y bastante terrible y dramático".

"No solamente, ha habido casos de homicidio más típicos, como mujeres que mueren a manos de sus exparejas, sino que también hemos tenido abusos, hemos tenido muertes de niñas, secuestros", anotó.

Por último, Cuña concluyó que ha habido un "aumento bastante exponencial" de la violencia hacia las "mujeres adultas y las mujeres niñas y adolescentes" en el país.