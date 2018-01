Ola de frío lleva nieve a Tallahassee, la capital de la cálida Florida

La ola de frío que afecta a gran parte de Estados Unidos hizo hoy que nevara en Tallahassee, la capital del estado de Florida, y obligó a cerrar parte de una carretera interestatal, informaron medios locales.

A las 8.30 horas (12.30 GMT), el Servicio Meteorológico Nacional registró en el tejado de su sede en Tallahassee (norte del estado) una acumulación de 0.1 pulgadas (2,5 milímetros) de "nieve/aguanieve", informó el canal de noticias Fox 13.

La policía de Tallahassee pidió a los ciudadanos que "tengan extrema cautela al manejar y no se expongan al frío por mucho tiempo sin estar equipados satisfactoriamente".

Desde este martes estaba en vigor una advertencia de tormenta invernal en la que se avisaba de la posibilidad de nieve en el norte del estado, en la zona fronteriza con Georgia, donde el gobernador Nathan Deal ha declarado la emergencia en 28 condados.

El gobernador de Florida, Rick Scott, alertó el martes a turistas, residentes y negocios del norte del "Estado del sol" a prepararse para enfrentar condiciones de frío extremo para esta noche e incluso posibilidades de acumulación de nieve.

Scott hizo un llamado a prepararse "para las condiciones climáticas extremadamente frías, incluyendo posibles acumulaciones de nieve, aguanieve o hielo".

Aunque las temperaturas no se pueden comparar con las que se están registrando más al norte, para los floridanos, que prácticamente no conocen más frío que el del aire acondicionado ni están preparados para soportarlo, las que marcan los termómetros en algunas zonas del estado (entre los 40 y los 30 grados Fahrenheit, entre 4,4 y -1,1 grados Celsius) asustan.

Para mañana está previsto que bajen en algunos lugares a entre 20 y 30 grados Fahrenheit (-6 y -1 grados Celsius)

En Jacksonville, en el extremo nororiental de Florida, las oficinas públicas están hoy cerradas y solo trabaja el personal que realiza tareas esenciales.

En Tallahassee, la Universidad Estatal de Florida también tiene hoy sus puertas cerradas y hubo que cerrar al tráfico esta mañana un tramo de 50 millas (80 kilómetros) de la carretera interestatal 10 debido a la presencia de hielo.

Varios vídeos y fotos publicados en medios locales muestran una fuente del campus universitario de Tallahasse con las estatuas y grifos cubiertos con carámbanos de hielo

El ejemplo del parque acuático Volcano Bay de Orlando que no abrió sus puertas ni lunes ni martes debido al frío fue seguido hoy por varios otros parques temáticos y de atracciones.

En Tampa, donde no se espera nieve pero si bajas temperaturas y gélidos vientos, que harán que la sensación térmica sea de 20 a 35 grados Fahreinheit (-6 y cerca de un grado celsius), una persona anónima tuvo un gesto que no ha pasado inadvertido para los medios de comunicación ni tampoco para los desamparados.

Desde que empezaron a bajar las temperaturas están encontrándose chaquetas, guantes, gorros y otras prendas de abrigo atadas a los arboles y postes de un estacionamiento de autos de un supermercado de Tampa.

"No me he perdido, si tienes frío, utilízame", dicen las notas escritas a mano y firmadas por "HB" prendidas a las ropas.