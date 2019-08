Al menos 54 muertos y 35 heridos en la Navidad centroamericana

Al menos 54 personas murieron y otras 35 resultaron heridas o quemadas en las festividades de Navidad en Centroamérica, según informes preliminares divulgados ayer por la Policía y los organismos de socorro en la región.



En El Salvador, las autoridades informaron sobre el asesinato de 12 personas y la muerte de otras 13 por diferentes causas, y de 15 ciudadanos, entre ellos nueve niños, que resultaron quemados por pólvora.



Una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC) dijo a ACAN-EFE que la institución contabilizó al menos 12 asesinatos durante el lunes, cifra mayor al promedio de 10 por día que se registra en el país.



Según datos proporcionados por el Sistema Nacional de Protección Civil, un total de once personas fallecieron durante las celebraciones de anteayer, siete en accidentes de tránsito y cuatro por ahogamiento en balnearios y en una playa.



Mientras que otras dos murieron antenoche en un cantón del departamento occidental de Santa Ana, luego de ingerir tamales que estaban contaminados con kerosén, según han indicado varias fuentes.



Por su parte, las autoridades indicaron que las personas quemadas por la inadecuada manipulación de fuegos pirotécnicos ascendieron a 15, un considerable descenso comparado con los 38 que se registraron el 24 de diciembre de 2006.



En Honduras, al menos doce personas murieron víctimas de la violencia o de accidentes de tráfico, dijeron ayer fuentes policiales y judiciales.



Entre la noche del lunes y la madrugada del martes hubo seis homicidios, un posible suicidio y cinco muertos en accidentes de tráfico, según datos preliminares de la Policía Nacional y el Ministerio Público.



Seis ultimados en capital hondureña

Las autoridades investigan en particular el caso del policía José Alejandro García, quien aparentemente se suicidó de un tiro, en una comisaría de Tegucigalpa, aunque se encontraron indicios de que pudo ser un homicidio, dijeron las fuentes a la prensa.



Otros seis hombres fueron ultimados a tiros o a golpes por delincuentes en hechos que se produjeron en barrios de la capital hondureña.



De las cinco víctimas de accidentes de tráfico, tres hombres y una mujer fueron atropellados por automóviles, y una niña de 5 años murió al volcar el vehículo donde viajaba con varios familiares en Tegucigalpa. Hasta ahora las autoridades no han brindado un registro de heridos ni de menores que hayan resultado quemados con pólvora durante la Nochebuena.



En Guatemala, once personas murieron tiroteadas y en accidentes de tránsito, y más de una veintena resultó herida por los mismos hechos durante las fiestas de Navidad, informaron ayer fuentes de socorro.



Las estadísticas preliminares dan cuenta de unos cinco muertos y siete heridos en accidentes de carretera en la costa sur y en el oeste de Guatemala. También otras dos personas murieron en el departamento sureño de Retalhuleu, cuando el vehículo en el que viajaban chocó debido a que el chofer se quedó dormido.



Otras seis personas fueron asesinadas a tiros en diferentes puntos del país, entre ellas un agente de seguridad pública. Las autoridades y los cuerpos de socorro también dan cuenta de otros doce heridos, siete de ellos de bala y el resto en accidentes de tráfico.



En Nicaragua, el portavoz de la Policía Nacional, Alonso Sevilla, informó de que durante las festividades de Navidad se registraron seis muertos. De ese total, uno fue en accidente de tránsito, otro por asesinato y hubo cuatro homicidios, y señaló que la mayoría de los hechos fueron delitos menores.