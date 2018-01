Cardenal estadounidense contradice al Papa en el tema de la homosexualidad

El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke afirmó que no ve razón por la cual el papa Francisco haya pedido disculpas a los homosexuales, destaca el diario Conservative Tribune.

Un artículo publicado por este periódico de Estados Unidos retoma las declaraciones que Burke ofreció en diciembre al diario Oclarim, de Macao, China, en las que prácticamente contradice al papa en el tema del respeto hacia los homosexuales.

Oclarim citó las declaraciones del sumo pontífice en una entrevista en junio de 2016, en las que afirmó que la Iglesia católica debe pedir disculpas a los homosexuales por la forma en que han sido tratados, lo que provocó una respuesta del cardenal Burke. “No he leído el texto del Papa. Lo que puedo decir es que este año cumplí 69 años y he pasado toda mi vida en la Iglesia católica. Nunca he encontrado discriminación contra personas que sufren de la condición homosexual”, respondió Burke, según el Conservative Tribune, que califica las palabras del prelado como acto de contradicción hacia el papa Francisco.

Burke dijo al Oclarim que no es una discriminación contra las personas, sino, “es afirmar la verdad de Cristo, la verdad de nuestra fe”.

“Por el contrario, durante mi sacerdocio de más de 42 años, siempre he encontrado sacerdotes muy compasivos en las reuniones con personas que han tenido dificultad y han sufrido de esta condición”, argumentó el cardenal estadounidense.

Burke agregó que en su país hay un declive aterrador de la cultura cristiana y que se ha movido en la dirección de un secularismo rampante.

“Debo decir sinceramente, aunque no he leído las palabras del Papa, que no veo por qué la Iglesia debería pedir perdón por enseñar la verdad sobre el sexo y la sexualidad”, enfatizó el cardenal Burke.