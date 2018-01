Trump dice que dejará pacto nuclear con Irán si Europa no ayuda a mejorarlo

El presidente Donald Trump pidió este viernes a países europeos que ayuden a superar las "fallas desastrosas" del acuerdo nuclear internacional con Irán, y amenazó con retirarse del pacto en caso de que esa demanda no sea atendida.

"Aún no he retirado a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán", apuntó el presidente en un comunicado. "En cambio he delineado unos caminos: o se arreglan esas fallas desastrosas o Estados Unidos se retirará", agregó.

Trump ya había amenazado en octubre pasado con retirarse del acuerdo nuclear con Irán si no se corregían sus "defectos", ya fuera mediante negociaciones con otros países firmantes o de forma unilateral, mediante legislación del Congreso estadounidense.

El mandatario concretó hoy que lo que espera obtener es un "acuerdo suplementario" con sus aliados europeos para "imponer nuevas sanciones multilaterales si Irán desarrolla o prueba misiles balísticos, impide las inspecciones (de sus instalaciones nucleares) o hace avances hacia la consecución de un arma nuclear".



Ese acuerdo suplementario también debería, según la Casa Blanca, eliminar las "fechas de caducidad" de las restricciones impuestas sobre el programa nuclear iraní en base al pacto de 2015, que en algunos casos expiran después de entre 10 y 25 años.

"Si pueden lograr ese objetivo de que (las restricciones al programa nuclear iraní) nunca expiren, sean para siempre, él estaría abierto a quedarse en ese acuerdo modificado", indicó a los periodistas un alto funcionario que pidió el anonimato.



La fuente matizó que ese proceso "no incluiría negociaciones directas con los iraníes, sino solo con sus aliados europeos", algo que parece afectar únicamente a tres de los seis países que firmaron del pacto junto con Estados Unidos (Francia, Reino Unido, Alemania, China, Rusia e Irán).



Cuando Trump amenazó en octubre con abandonar el acuerdo, el Reino Unido, Francia y Alemania afirmaron en un comunicado conjunto que continuaban comprometidos con el pacto nuclear y obviaron la oferta de renegociarlo, y la Unión Europea (UE) tampoco ha dado señales de querer negociar sobre el tema.



Además de su ultimátum a Europa, Trump exigió al Congreso que enmiende una ley sobre el acuerdo para abordar sus preocupaciones.