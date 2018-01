El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró hoy que hay ciertas "señales positivas" desde Corea del Norte y urgió a no desaprovechar la "oportunidad" para avanzar hacia la desnuclearización de la península coreana. "Creo que hay algunas señales de esperanza.

Lo que es importante es aprovechar estas señales para asegurar que haya un proceso serio para la desnuclearización", dijo Guterres en una conferencia de prensa.

El jefe de Naciones Unidas, que hoy presentó sus prioridades para 2018, recordó que el mundo se enfrenta a una "potencial catástrofe nuclear" en la península de Corea, lo que ha llevado a la ONU a involucrarse más directamente en la crisis.

Guterres confirmó que en febrero viajará a Corea del Sur para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang.

La reanudación de los contactos intercoreanos, y la posterior decisión del régimen de Pyongyang de participar en los Juegos, forman parte del ambiente positivo que aprecia Naciones Unidas.

"Es muy importante que haya estas co nversaciones entre las dos Coreas, estos Juegos Olímpicos... pero no nos olvidemos de que el problema central aún debe ser resuelto", insistió hoy Guterres.

Para el diplomático, la actual coyuntura ha abierto "una ventana de oportunidad" y es clave no desaprovecharla. "Creo que la guerra es evitable. Lo que me preocupa es que aún no estoy seguro de que la paz esté garantizada", añadió durante su conferencia de prensa.

Antes, al presentar sus prioridades a la Asamblea General, Guterres había destacado entre otras cosas la importante de la decisión de Seúl y Pyongyang de reanudar sus contactos militares, lo cual "es crítico para bajar el riesgo de errores de cálculo y malentendidos", apuntó.

Las repetidas pruebas armamentísticas llevadas a cabo durante 2017 por Corea del Norte y los cruces de acusaciones entre el líder del país, Kim Jong-un, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, dispararon la tensión en la zona durante los últimos meses.

En las semanas más recientes, sin embargo, las distintas partes han optado por moderar el tono.

El pasado diciembre, Guterres envió a Pyongyang su responsable de Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, en el primer contacto directo entre Naciones Unidas y Corea del Norte "en casi ocho años".

Junto a la cuestión norcoreana, el secretario general de la ONU alertó hoy sobre la existencia de otras graves amenazas para el mundo.

Guterres habló de un "nudo gordiano" en Oriente Medio, del avance del cambio climático y del aumento de la "desigualdad y el nacionalismo". "Necesitamos menos odio, más diálogo y una cooperación internacional más profunda", subrayó.

"Con unidad en 2018 podemos hacer de este un año crucial que ponga al mundo en un mejor rumbo", añadió.

Sobre el conflicto palestino-israelí, el portugués reiteró que va a segui r trabajando en una solución de dos Estados y hablando en contra de "acciones unilaterales" que la puedan poner en peligro.

Pese a reconocer que hoy la situación es "difícil", insistió en que sigue viendo viable la creación de un Estado palestino y pidió "no perder la esperanza".

Preguntado por las negociaciones de paz sirias, el portugués defendió la necesidad de dar un nuevo impulso al proceso de Ginebra liderado por la ONU y de sentar a las dos partes a la mesa sin condiciones previas.

Guterres, además, respondió a cuestiones sobre las supuestas palabras de Trump refiriéndose como "agujeros de mierda" a ciertos países desde los que llegan inmigrantes a EE.UU.

El diplomático recordó que el presidente ha negado haber utilizado esa expresión y recalcó que la postura de la ONU es que es necesario que haya "relaciones de mutuo respeto" entre todo el mundo.

"Y en particular la migración es un aspecto positivo. (...) El respeto a los migrantes y a la diversidad es un pilar fundamental de Naciones Unidas y será un pilar fundamental de la acción del secretario general", señaló.