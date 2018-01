El papa Francisco retorna a Lima tras su encuentro con pueblos indígenas

El Papa Francisco retorna hoy a Lima en un avión destinado para su gira, tras el encuentro que tuvo con pueblos indígenas, la sociedad civil y niños en la ciudad de Puerto Maldonado, en la selva sur de Perú.

El pontífice abordó su vuelo poco antes de las 15.00 hora local (20.00 GMT) y fue despedido en el aeropuerto Padre Aldamiz por niños que le hacían barra y cantos dirigidos por sus maestros.

Minutos antes, Francisco almorzó con representantes de las comunidades indígenas en el centro pastoral Apaktone.

En su encuentro con los pueblos nativos, Francisco afirmó que "nunca han estado tan amenazados como ahora" y citó una a una todas las amenazas que están aniquilando el Amazonas y a los indígenas.

Comenzó con la fuerte presión de los intereses económicos "que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales".

También, el pontífice argentino cargó contra "algunos movimientos" que "acaparan grandes extensiones de bosques y negocian con ellas generando situaciones de opresión a los pueblos originarios".

Clamó Francisco también contra otro de los dramas que vive la Amazonía: "la trata de personas: la mano de obra esclava o el abuso sexual".

"La violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo", exclamó.

Posteriormente, se trasladó al Hogar "El Principito", que acoge a niños huérfanos y víctimas de la violencia y a los jóvenes que han salido adelante les instó a defender sus orígenes indígenas.

El papa les dijo que "no se conformen con lo que está pasando, no renuncien al legado de sus abuelos, no renuncien a sus sueños ni a su vida".

"No se conformen con ser el vagón de cola de la sociedad, escuchen a sus abuelos (indígenas), valoren sus tradiciones, busquen sus raíces", acotó el pontífice.