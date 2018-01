¿Quiénes son los rebeldes integrados en la operación turca en Siria?

El ejército turco y grupos de rebeldes sirios aliados lanzaron el sábado una ofensiva bautizada "Rama de Olivo" contra la región de Afrin, situada en el norte de Siria y controlada por una poderosa milicia kurda.

Pero, ¿quiénes son estos rebeldes sirios proturcos y cuáles son sus objetivos?

Los frentes

La región de Afrin está ubicada en el noroeste de la provincia de Alepo. Está bordeada por Turquía al oeste y al norte, y por regiones controladas por rebeldes sirios proturcos al sur y al este.

En el este de Afrin, los rebeldes están apostados a lo largo de una carretera entre las ciudades de Azaz y Marea, sus dos bastiones en la región. Otras fuerzas -en particular combatientes de la provincia vecina de Idlib- se han desplegado al sur del enclave.

Además, centenares de rebeldes han avanzado junto a las tropas de Ankara desde Turquía, adonde habían sido llevados previendo esta ofensiva.

Las fuerzas

El número de rebeldes apoyados por Turquía e integrados en la ofensiva está estimado en unos 25,000, según Yaser Abdelrahim, miembro del Centro de operaciones conjuntas de esta operación.

Entre ellos figuran facciones que participaron en 2016 en una precedente operación militar turca en territorio sirio, llamada "Escudo del Éufrates", contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), milicia kurda considerada "terrorista" por Ankara.

Esta ofensiva había reunido a un puñado de grupos no yihadistas apoyados al mismo tiempo por Ankara y Washington, como las brigadas Sultán Murad o Mutasem. Estas fuerzas combaten nuevamente juntas en esta ofensiva.

Combatientes de Jabha Shamiya y Faylaq al Sham, dos coaliciones rebeldes activas en el norte de Siria desde 2014, también participan en la operación.

Varios de estos grupos ya mantuvieron tensiones en el pasado con las YPG, que amenazaban con traducirse en enfrentamientos.

El objetivo de la ofensiva

Las fuerzas rebeldes que apoyan la operación turca dicen ser opositoras a las YPG y a su rama política, el Partido de la Unión Democrática (PYD), calificándolos de grupos "terroristas" y "separatistas".

"La operación busca liberar la zona de todo tipo de terrorismo y proteger a los civiles, árabes y kurdos", afirma Yaser Abdelrahim, también jefe de Faylaq al Sham.

"No atacamos para alcanzar la ciudad de Afrin. Los edificios residenciales no son nuestro objetivo, sino únicamente las bases y posiciones militares del PYD y las YPG", afirma. Los rebeldes acusan también a las YPG de no combatir a las fuerzas del régimen sirio y provocar una división étnica al desplazar a la población árabe.

"El objetivo de la ofensiva es, en primer lugar, echar a los grupos separatistas de las aldeas árabes de nuestras regiones", afirma Abu Meslem, un comandante de la coalición rebelde Jabha Shamiya.

Insiste: la operación "Rama de Olivo" no tiene por objetivo echar al conjunto de la comunidad kurda.

"Nuestro deber es echar a las facciones separatistas y hacer regresar a las familias desplazadas que han vivido en tiendas durante todo el invierno", precisa a la AFP.

La operación

En tanto la ofensiva entra este lunes en su tercer día, los rebeldes proturcos se aseguraron el control de varias aldeas y posiciones estratégicas en las alturas de la región de Afrin.

Según la agencia de prensa oficial turca Anadolu, rebeldes sirios y tropas turcas avanzaron 5 km dentro del territorio sirio.

Turquía cubre la operación desde el aire lanzando ataques aéreos y también de artillería pesada contra los kurdos.