El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) solicitará al presidente del país, Nicolás Maduro, aplicar reciprocidad a los gobiernos de la Unión Europea (UE), y "sobre todo" al gobierno de España, ante las sanciones que ha impuesto la comunidad europea a siete altos cargos venezolanos.

El PSUV "le va a solicitar formalmente al presidente de la República (...) que aplique la reciprocidad inmediata, sobre todo a los gobiernos más arrastrados al imperialismo como es el gobierno de España", dijo el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, uno de los sancionados por la UE.

En rueda de prensa, el considerado "número dos" del chavismo indicó que harán esta solicitud "dentro de los términos diplomáticos" para que sean aplicadas "todas las medidas" y "cesen las agresiones contra Venezuela".

"Hay acciones diplomáticas que toman los gobiernos; una puede ser la expulsión de funcionarios de Venezuela, si no nos quieren a nosotros, nosotros no los queremos a ellos tampoco (...). Si aquí hay empresas de esos países, nosotros tenemos todo el derecho de exigirles a esas empresas: ojo por ojo no es trampa", dijo.

La Unión Europea formalizó hoy las sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro por la "represión" en Venezuela, entre los que figuran además de Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Completan la lista el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo Enrique González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab; y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio José Benavides, dijeron a Efe fuentes comunitarias.

Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario. Para Cabello estas sanciones tienen como "objetivo neutralizar, aislar a Venezuela" de la UE.

El dirigente chavista también dijo que la UE no tiene "moral" para hablar de derechos humanos ni para sancionar pues le acusó de "la crisis del mediterráneo", de ser "socio" de EE.UU. en la "invasión a Iraq" y del "destrozo a Libia".