Lula da Silva promete batallar hasta la muerte en vísperas de un juicio crucial en Brasil

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó el martes ante miles de seguidores en Porto Alegre (sur) que solo "la muerte" lo apartará del combate político, en vísperas de un juicio por corrupción que amenaza su participación en las elecciones de octubre.

"Solo una cosa me sacará de las calles de este país, y será el día de mi muerte. Hasta ese momento lucharé por una sociedad más justa. Cualquiera sea el resultado del juicio, seguiré luchando por la dignidad del pueblo", proclamó el ex mandatario de izquierda (2003-2010).

"Lula, guerrero del pueblo brasilero", gritó la multitud vestida de rojo cuando el exlíder sindical, de 72 años, tomó la palabra en el palco, junto a la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) y a los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT).

"No voy a hablar hoy aquí de mi proceso ni de la justicia, porque tengo abogados competentes que ya probaron mi inocencia (...). Vengo aquí a hablar de Brasil", afirmó al defender su candidatura para los comicios presidenciales de octubre, en los que parte como favorito según todas las encuestas.

Ademir Brandino, un maestro de una zona indígena, recorrió 600 km junto a miembros de la etnia kaingang para participar en el acto.

"Lula nos apoyó con varios proyectos dentro de la aldea. Abrió escuelas, abrió espacio para los indígenas en las universidades. Hoy se están cerrando las puertas", explicó Brandino, de 38 años, a la AFP.

- "La tranquilidad de los inocentes" -

"Tengo la tranquilidad de los inocentes, de los que no cometieron ningún crimen. ¿Ellos tienen miedo de que regrese? Tienen miedo por las cosas buenas que hicimos", manifestó.

Lula fue condenado en julio a 9 años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero en el marco de la Operación "Lava Jato", que investiga una red de sobornos en Petrobras, pero recurre esa sentencia en libertad.

El miércoles será un día crucial para el futuro político de este ícono latinoamericano y para la mayor economía del continente.

Si el Tribunal Regional Federal 4 (TRF4) confirma la condena, Lula podría ver su candidatura rechazada por la justicia electoral y hasta ser encarcelado una vez que haya agotado todos los recursos.

Ante el temor de enfrentamientos por las convocatorias a actos a favor y en contra de Lula, las autoridades de Porto Alegre montaron un dispositivo especial de seguridad. El tribunal, lindante con un río, será protegido con apoyo de barcos y helicópteros y un bloqueo perimetral terrestre, aéreo y fluvial.

Lula seguirá desde Sao Paulo el debate judicial.

- Los mercados, atentos -

Los mercados apuestan por una confirmación de la condena a Lula, de acuerdo con numerosos analistas.

La Bolsa de Sao Paulo, que en las últimas semanas hilvanaba récords, cerró el martes con una caída de 1,22%, atribuida por los especialistas a cierta prudencia antes del crucial juicio

"Los mercados no pueden esconder su entusiasmo: un fallo contrario a Lula, que ha prometido revertir parte de las reformas promercado del presidente Michel Temer, es visto en general como un golpe fatal para sus aspiraciones electorales", afirmó el analista Silvio Cascione en una nota de la consultora Eurasia.

Temer descartó que la sentencia de Lula, cualquiera que sea, perturbe a los inversores, en un momento en que Brasil afianza la salida de la peor recesión de su historia.

El juicio "tal vez robe un poco la escena aquí, porque es el mismo día. Pero no me parece que cause malestar alguno, es un acontecimiento natural", dijo Temer en una rueda de prensa en Zurich, antes de ir al Foro Económico Mundial de Davos.

- Escenarios múltiples -

Lula fue condenado por el juez Sergio Moro como beneficiario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.

El expresidente se declara inocente y denuncia una conspiración en su contra para evitar que vuelva al poder.

Existen varios escenarios durante este juicio de segunda instancia, que dependen en primer lugar de los tres jueces del TRF4: una condena por unanimidad (3-0), por mayoría de 2-1 (que abre un abanico más amplio de recursos) o incluso -la menos barajada de las hipótesis- una absolución.

En materia electoral, una condena por corrupción tornaría a Lula "inelegible" según la legislación brasileña, aunque también caben recursos que le permitirían ganar tiempo.

"Si fuese condenado, es probable que la Justicia Electoral lo declare inelegible" después que presente su candidatura, como máximo, el próximo 15 de agosto, dijo a la AFP Henrique Neves da Silva, exintegrante del Tribunal Superior Electoral de Brasil.

Pero aún condenado, Lula podría llegar a presentar su candidatura, amparado en medidas cautelares de tribunales superiores.

Esta situación, así como los seis procesos judiciales en curso contra el exmandatario, aumentan aún más la incertidumbre sobre lo que pasará en las elecciones, para las que el PT afirma no tener un plan B si Lula es descalificado.