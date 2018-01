Oposición venezolana confirma irá a reanudación de diálogo con el Gobierno

La oposición venezolana informó hoy que acudirá este lunes a la reanudación del proceso de diálogo político con el Gobierno de Nicolás Maduro en República Dominicana y adelantó que espera que este encuentro sea definitivo en la búsqueda de una salida pacífica a la crisis que vive el país desde hace años.



"La delegación negociadora de la oposición asistirá el 29 de enero a República Dominicana a exigir las garantías electorales que permitan unas elecciones justas y así propiciar un cambio para nuestro pueblo", dice un comunicado de la alianza antichavista Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Los opositores denuncian que el Gobierno "ha profundizado su posición de boicot a la mesa de negociación al proceder a la ilegalización" de partidos opositores y al decretar de manera unilateral que las elecciones presidenciales, uno de los temas del diálogo, se celebrarán antes de mayo.





La MUD señala que acudirá a Santo Domingo para "protestar por estas últimas decisiones del gobierno y el avance de su visión totalitaria (...) que sólo buscan dinamitar un proceso de negociación en el que se sienten acorralados".

"Consideramos que este encuentro representa una oportunidad definitiva para que el Gobierno revise sus recientes decisiones, y de esa manera evite que el país entre en caos inmanejable (...) y pedimos a los venezolanos confianza en estos esfuerzos que buscan consolidar el cambio político", prosigue el escrito.



La oposición venezolana destaca que en las conversaciones que arrancaron en diciembre con el acompañamiento de Chile, México, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas ha sido "imposible avanzar en aspectos fundamentales, debido a posiciones de máxima rigidez por parte del Gobierno principalmente en el tema electoral".





Para el tema de las votaciones, la MUD pide entre otros aspectos la renovación de las autoridades electorales, observación internacional a los comicios, garantizar el derecho a votar a los venezolanos en el exterior, levantar las inhabilitaciones a sus dirigentes y reglas equitativas para la propaganda y campaña.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, conformada solo por oficialistas y no reconocida por la oposición y numerosos gobiernos, decretó esta semana que las presidenciales se harán en el primer cuatrimestre y no a finales de año como generalmente ocurre en el país caribeño.



El órgano plenipotenciario decretó además que cinco partidos opositores, entre ellos la MUD, debía revalidar su nómina de militancia este fin de semana para poder participar en los comicios presidenciales.



Luego de que el grueso de la oposición llamara a validar la tarjeta electoral de la MUD el Tribunal Supremo ordenó excluir a la coalición de este proceso para "evitar la doble militancia".



El Consejo Nacional Electoral ha advertido además que las formaciones que no concurran a este proceso de validación, como el partido de Leopoldo López, quedarán deslegitimadas.



Los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Argentina y otros han adelantado que no reconocerán los comicios presidenciales en Venezuela, tal y como están planteados hasta ahora.