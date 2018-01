Liberarán mosquitos infectados con bacteria en Miami para combatir el zika

Las autoridades del condado de Miami-Dade (sureste de Florida) soltarán miles de mosquito macho Aedes aegypti infectados con una bacteria en la ciudad de South Miami con el fin de reducir la población de insectos portadores del virus del Zika, indicó hoy una fuente oficial.

La división del condado de Miami Dade para el Control y la Administración del Hábitat del Mosquito y la compañía MosquitoMatre han puesto en marcha un programa innovador que confían en que sirva para diezmar la población de mosquitos Aedes aegypti hembras que transmiten el zika.

La compañía MosquitoMate, que proporciona los mosquitos macho infectados con la bacteria Wolbachia (inocua para los seres humanos), realizará la prueba en un "área de tratamiento de media milla cuadrada en South Miami", señalaron las autoridades de esta urbe aledaña a Miami en un comunicado.

El programa consiste en la suelta de mosquitos macho portadores de la bacteria Wolbachia para que se apareen con las hembras en la zona citada y las incapacite para la puesta de huevos, lo que producirá previsiblemente la disminución de su población.

MosquitoMate ha realizado ya ensayos con resultados satisfactorios en Kentucky, California y Nueva York, donde se ha constatado una "reducción significativa" de la población de mosquitos Aedes aegypti hembra. La emisión de los mosquitos macho, que buscan a las hembras escondidas para aparearse, supone la eliminación del uso de herbicidas y pesticidas.

"Los huevos procreados no nacen, lo que puede hacer disminuir la población (de mosquitos transmisores del zika) de manera muy efectiva", señaló. Se espera que el programa se mantenga en vigor durante todo el año 2018, con un sistema de trampas para el control de la población de mosquitos.

Los expertos indicaron que estos mosquitos infectados en laboratorio no están modificados genéticamente y el programa cuenta con el visto bueno de la Agencia para la Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. Además, los mosquitos liberados no pueden picar, por lo que "no pueden transmitir enfermedades" a los seres humanos ni a los animales.

La autoridades de Florida se están preparando para la temporada de lluvias que es cuando los Aedes egypti hacen su aparición y coincide con el verano.

Un experimento similar se llevó a cabo cerca de Cayo Hueso (extremo sur de Florida) en la pasada primavera, pero el paso del devastador huracán Irma por los cayos en septiembre pasado interrumpió el estudio y vigilancia del mosquito portador del zika.

Este virus se transmite a través de mosquitos Aedes aegypti o de persona a persona por vía sexual, entre otras vías, como de una mujer embarazada al hijo que espera, que a la vez puede sufrir microcefalia y problemas neurológicos.