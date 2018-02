Exalcalde Fajardo dice que candidatura se basa en reconciliación de Colombia

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo aseguró hoy que su candidatura presidencial se basa en la reconciliación porque considera que la polarización llevará a Colombia a "otro capítulo de la violencia" y a "la destrucción".

"Nos quieren llevar a una polarización, nos quieren confrontar y decirnos hay que escoger trinchera (...) Nosotros sabemos que cada que en Colombia se lleva la política a ese terreno se convierte en otro capítulo de la violencia, en otro capítulo de la destrucción y nosotros no queremos más violencia", afirmó el candidato en Bogotá.

Fajardo participó hoy en la capital colombiana en la presentación de los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes de la plataforma "Coalición Colombia", forjada por él, del movimiento Compromiso Ciudadano; la senadora Claudia López, del partido Alianza Verde, y el excandidato presidencial Jorge Robledo, del Polo Democrático.

El exalcalde de Medellín (2004-2007) reveló que les tomó cerca de un año forjar la alianza, pero que lo consiguieron a través de algo que cree es muy importante y que se debe replicar en el país: "la confianza".

"Nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos, ese es un paso crucial para Colombia y no solamente eso es el testimonio de lo que estamos haciendo acá.

¿Cómo somos capaces? Entendiendo las diferencias que tenemos diferencias y ese no es el problema", afirmó.

Al evento, celebrado en la Plaza de Lourdes, en Bogotá, asistieron más de un centenar de personas que portaron banderas amarillas del Polo Democrático y blancas, que identifican a los seguidores de Fajardo, así como globos verdes del partido Alianza Verde y velas que iluminaron la noche.

El candidato, cuya lema de campaña "Se puede" fue replicado por los asistentes en varias ocasiones, consideró que el primer paso para reconciliar a Colombia está en la construcción de paz.

Aseguró que le apuestan "a la construcción de la paz, pero la paz no se construye desde las trincheras, la paz no se construye si no somos capaces de escuchar a los otros, de entender por qué tienen miedo, de entender de qué sufren y qué es lo que está pasando, nosotros tenemos que liderar esa actitud", dijo.

En ese sentido, manifestó que de ganar la Presidencia gobernará con serenidad y tranquilidad para no caer en "la trampa de la venganza y de la rabia".

"Vamos a darle lugar a la inteligencia, a la capacidad de todos nosotros, para construir, para avanzar (...) La trampa es que nos saltemos de acá donde estamos, con la inconformidad porque Colombia tiene un malestar muy grande por todo el territorio y pretendamos cambiar todo de una vez, vamos a buscar el camino de la inteligencia, vamos a buscar el camino de la dignidad", aseveró.

En el evento, donde también sobresalió un lápiz gigante que recuerda a la educación como uno de los pilares de la campaña de Fajardo, también participó el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Antanas Mockus, quien aspirará al Senado por la Alianza Verde.