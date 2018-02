Santos urge ante Tillerson a restaurar la democracia en Venezuela

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, urgió a restaurar la democracia en Venezuela, de la que dijo que está sometida por un "régimen dictatorial", al hablar en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, con quien se reunió hoy en Bogotá.

"Es urgente restaurar el cauce democrático en Venezuela, porque son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete", manifestó el mandatario colombiano en referencia al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Santos y Tillerson, que está en una gira por América Latina, se reunieron en la Casa de Nariño para conversar sobre asuntos de la agenda bilateral y regional, como la lucha contra el narcotráfico y la crisis de Venezuela, a cuyos ciudadanos Colombia seguirá "brindando asistencia humanitaria", afirmó el jefe de Estado.

"La aguda crisis que atraviesa el vecino país -fruto de la fracasada revolución que abandera el presidente Maduro- tiene repercusiones enormes para Colombia y para toda la región", aseguró Santos.

El mandatario colombiano afirmó que transmitió a Tillerson la preocupación de su Gobierno "por la grave situación que está viviendo el pueblo venezolano", a lo que se suma la convocatoria de elecciones presidenciales antes de mayo de las que han sido marginados los principales líderes de la oposición.

"A la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial se niega a reconocer, se suma ahora la convocatoria a elecciones presidenciales, unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía, ninguna, y no las van a ofrecer", subrayó Santos.

Maduro aspira a la reelección en las próximas presidenciales mientras que la oposición aún no ha decidido su participación.

Santos aseguró que las elecciones convocadas por el Gobierno venezolano no son libres porque su homólogo Nicolás Maduro sabe que en justa lid las perdería. "Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde.

Y en esas condiciones será imposible para Colombia, y pienso que para muchos países democráticos como los del Grupo de Lima, reconocer cualquier resultado", agregó.