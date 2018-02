Presidente Parlamento Venezuela pide exigir elecciones libres y no simulacro

El presidente del Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, el opositor Omar Barboza, pidió hoy exigir "unidos" elecciones "libres" y no avalar un "simulacro" electoral en alusión a las presidenciales convocadas para el 22 de abril.



"Unidos debemos exigir elecciones libres y no avalar un simulacro electoral", defendió Barboza en su cuenta de Twitter.



A día de hoy la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la que forma parte el partido Un Nuevo Tiempo, al que pertenece el jefe del Legislativo, todavía no ha decidido si participará o no en las presidenciales de abril.



La oposición no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano plenipotenciario compuesto solo por oficialistas, que decretó a mediados de enero que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía que convocar elecciones para antes de mayo, como así fue.



Además la oposición no consiguió en las negociaciones que sostuvo durante meses con el oficialismo en República Dominicana cambios en el CNE, del que desconfían, y una fecha consensuada para los comicios presidenciales, dos de las peticiones principales.

Otro de los que se mostró su postura en el día de hoy fue el dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez.



"Desde la convocatoria por una ANC, inconstitucional, anticipación electoral fuera del marco constitucional (10 meses anticipación), sin garantías de elecciones limpias y con CNE fraudulento, dictadura pretende eternizarse", tuiteó.



La oposición considera que la ANC es "inconstitucional" porque su convocatoria y aprobación no fueron por referéndum.



Desde el movimiento Soy Venezuela, encabezado por la exdiputada María Corina Machado y el exalcalde metropolitano de Caracas, hoy en Madrid tras fugarse de la medida de casa por cárcel que le impuso la Justicia tras varios meses sin que su caso fuera llevado a la corte "no tienen" dudas sobre los comicios.





"Soy Venezuela no tiene dudas: el guión de dominación pasa por el colapso del sistema político, el envilecimiento de la unidad de la oposición y la generación de una falsa contraparte, servil y complaciente", afirmaron en un comunicado.

Por su parte, uno de los asesores del equipo negociador en Santo Domingo, el expresidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Roig, pidió explicaciones sobre la posible decisión de la MUD de sí presentarse a los comicios.



"A mi que me expliquen como es que si no se firmó un acuerdo por que 'las condiciones no eran aceptables para el pueblo Venezolano', ahora se piense participar en unas elecciones imposibles de ganar por no ser libres ni competitivas", tuiteó en referencia a la decisión de la delegación opositora de no firmar durante el último encuentro un acuerdo que el Gobierno sí considera como definitivo.