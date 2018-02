Familias protestan en Chile y exigen unión legal entre personas de mismo sexo

Decenas de familias y parejas de todas las orientaciones sexuales e identidad de género se reunieron hoy en la capital chilena para pedir a las autoridades que tramiten con celeridad la unión legal entre personas del mismo sexo.

"La gente se ha reunido en el Parque Balmaceda, en el marco del Día del Amor, para exigir que tanto el Gobierno como las autoridades legislativas cumplan con el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", señaló a Efe, Rolando Jiménez, histórico dirigente del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh).

Jiménez explicó que la protesta consiste en un picnic "por el amor diverso" que reúne en Santiago y en Concepción, en el sur de Chile, a parejas de todas las orientaciones sexuales e identidad de género "que alertan con su presencia sobre la desigualdad legal que afecta a las personas que aman a otras de su mismo sexo".

En opinión de Rolando Jiménez, en Chile no hay igualdad legal para las parejas, según sea su orientación sexual. "Por tanto, no nos queda más que recordar en este Día de San Valentín que en nuestro país no todas las formas de amor se respetan", apostilló.

Por su parte, el activista de la organización, Diego Ríos, recordó que el Estado chileno firmó en 2016 un compromiso con el Movilh, "el cual significa que el Gobierno debe impulsar el matrimonio igualitario".

"Exigimos por tanto que la administración de la presidenta Michelle Bachelet cumpla, garantizando al menos que se vote la idea de legislar al matrimonio igualitario antes de que termine su mandato (el 11 de marzo)", añadió.

Similar fue la opinión del presidente del Movilh en la región sureña del Biobío, Esteban Guzmán, para quien "el Congreso Nacional tiene la obligación internacional y el deber ético y moral de poner en breve el acelerador al matrimonio igualitario y al proyecto de ley de identidad de género".

Las manifestaciones en Providencia y Concepción contemplan, en ese sentido, la celebración de matrimonios simbólicos entre parejas del mismo sexo, "lo único a lo que podemos acceder por ahora dada que la igualdad legal es negada en este país", criticó el Movilh.

En la cita en Santiago, se han presentado diversos artistas, mientras que organizaciones sociales como Amnistía Internacional exponen sus propuestas y su trabajo en distintos estands.

La ley de identidad de género impulsada por organizaciones de derechos humanos se encuentra estancada hace unos meses en la Cámara de Diputados, debido a diferencias ideológicas entre los parlamentarios y una falta de "voluntad política", denunció el Movilh.

Respecto del matrimonio igualitario, unos de los voceros del Movilh, Oscar Rementería, apuntó que hoy en día Chile tiene "una ley homofóbica", que niega el derecho a casarse "a otras personas solo porque aman y desean a otras de su mismo sexo", negándoles además la posibilidad de adoptar.

La adopción homoparental, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género son parte de los compromisos que el Estado de Chile se comprometió a impulsar en el Acuerdo por la Igualdad que firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD).