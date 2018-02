La defensa de "El Chapo" peligra por falta de fondos, según su abogado

La defensa del mexicano "El Chapo" Guzmán, uno de los mayores jefes narcos de la historia encarcelado en Estados Unidos casi en aislamiento total desde hace más de un año, corre riesgos por falta de fondos, según su abogado.

Su defensor, Eduardo Balarezo, dijo este jueves tras una audiencia en la corte federal de Brooklyn que ha recibido de "amigos" de "El Chapo" un primer pago parcial de sus honorarios, de un total de tres, pero que no están en condiciones de pagar el resto.

Insistió en que seguirá defendiendo a su cliente, pero "hay cosas que precisamos hacer que no podemos por falta de fondos" para gastos de viajes, en investigadores y peritos o para obtener documentos, explicó el abogado a periodistas tras la audiencia.

Es una suerte de "situación sin salida" porque las reglas no permiten al acusado ni a su abogado dar órdenes a nadie sobre nada, lamentó.

El exjefe del cártel de Sinaloa, de 60 años, que protagonizó dos fugas espectaculares de cárceles mexicanas, está acusado de dirigir uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas y de enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Si es declarado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.

Balarezo dijo que hay unos 100 potenciales testigos del gobierno, presos que buscan una reducción de sus penas. "Necesitamos investigar a estas personas", señaló.

"El Chapo" quiso leer una carta en la audiencia, pero el juez Brian Cogan no se lo permitió, y la fiscalía dijo estar preocupada de que enviase mensajes a alguien.

Según Balarezo, entre otras cosas "El Chapo" quería insistir en que no se declarará culpable ni colaborará con el gobierno, y que solo pide un juicio justo.

El exjefe narco se dirigió entonces a su abogado, y le pidió que le explicase "el problema" que tiene con "el aire" acondicionado en su celda. "Dígale que estoy enfermo por toda la situación", afirmó.

"El Chapo" sufre "constantemente dolores de cabeza y vomita casi todos los días", explicó luego Balarezo a periodistas.

"Está muy frío o está muy caliente, no puede dormir, no puede enfocarse, no puede ayudar en su defensa por las condiciones", dijo Balarezo. No le permiten comprar comida y le dan "muchas veces un pedacito de jamón con una tajada de pan, quizás un jugo; eso es todo".

Su esposa, la exreina de belleza Emma Coronel, más de 30 años menor que "El Chapo", estuvo como de costumbre en la corte con las dos hijas mellizas de ambos, de seis años, que también lo visitaron esta semana en la prisión durante una hora. El acusado las saludó con la mano.

El proceso de selección de los jurados, que debe durar una semana, comenzará el 5 de septiembre, y el juicio "tres a cuatro meses". "Ojalá terminemos por Navidad", dijo Balarezo, que precisó que la fiscalía ya ha entregado más de 300.000 páginas de evidencias.