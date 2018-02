Gobierno peruano: Maduro no puede llegar a Perú "sin una invitación"

El presidente venezolano Nicolás Maduro no puede llegar a Perú para participar en la Cumbre de las Américas "sin una invitación", dijo este jueves el gobierno peruano, luego que el líder chavista insistiera en que acudirá al encuentro.

"Un jefe de Estado no llega a un país sin una invitación, entonces él (Maduro) no puede llegar a pisar suelo peruano sin una invitación", dijo la jefa del gabinete peruano, Mercedes Aráoz, luego de que el mandatario venezolano dijera que acudirá a la Cumbre de abril en Lima, a pesar de que su presencia no es bienvenida.Maduro asegura que irá a Cumbre de las Américas pese a rechazo de Perú.

