Elecciones de Venezuela será tema a tratar en Cumbre Américas, dice Paraguay

Las elecciones anticipadas en Venezuela "van a tener que ser tema" a tratar en la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril, dijo hoy a Efe el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, cuyo país apoyó la decisión de Perú de no invitar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Nosotros (Paraguay) en Lima hemos acompañado la decisión del Gobierno (de Perú) de aceptar o no. Ellos son país invitante y han señalado que no sería bienvenida (la participación de Maduro)", afirmó Loizaga. El canciller paraguayo explicó que el Grupo de Lima (conformado por Paraguay, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Brasil y Costa Rica) "no estaría avalando ninguna presentación o participación del Gobierno de Venezuela en foros internacionales".

Loizaga destacó que los comicios venezolanos, que están convocados para el 22 de abril, serán tema de discusión entre los mandatarios de la región en la cumbre. "Va a tener que ser un tema (a tratar), teniendo en cuenta también la crisis humanitaria y no solamente política que está atravesando (Venezuela).

Vemos el constante paso (de ciudadanos venezolanos) que hay por la frontera colombiana y brasileña", destacó. El canciller paraguayo explicó que el hecho de que se celebren elecciones en Venezuela de forma anticipada "no significa democracia", porque tiene que ir acompañado de garantías para los electores y observación internacional imparcial.

En ese sentido, puso como ejemplo a Paraguay, que concurre a elecciones generales el mismo día que Venezuela, y que firmó este miércoles un acuerdo con la Unión Europea para que ejerza de observador internacional en los comicios del país suramericano. "Ayer nosotros firmamos con la Unión Europea el acuerdo para la observancia y no tenemos problemas en que vengan a oler los votos todos los observadores que quieran.

Eso quisiéramos nosotros también en Venezuela. Oler los votos, que el pueblo sepa que su voto está garantizado y que exista precisamente un proceso abierto", dijo Loizaga. Sin embargo, matizó que entre los mandatarios del continente "existe una diferencia de opiniones con respecto a lo que pasa en Venezuela".

Respecto a la "no bienvenida" asistencia de Maduro, la primera ministra peruana, Mercedes Aráoz, aseguró este jueves que el presidente de Venezuela no podrá entrar ni tampoco sobrevolar el espacio aéreo peruano si pretende asistir a la octava Cumbre de las Américas.

Al respecto, Maduro ya había advertido horas antes que estará en Lima "llueve, truene o relampaguee" para, agregó, decir "la verdad" del país. EFE