Un potente terremoto sacudió este viernes Ciudad de México, disparando el sistema de alarma de la capital y provocando el balanceo de edificios.

El Servicio sismológico mexicano situó en 7,0 la magnitud del movimiento telúrico, en tanto la red sísmica Sky Alert señaló que el terremoto se sintió también en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla.

El Instituto geológico de Estados Unidos situó en 7,5 la magnitud del sismo, con epicentro apenas al sudeste de Pinotepa de Don Luis, en el estado de Oaxaca, en el sudoeste de México.

En la capital, la alarma sísmica comenzó a sonar, enviando a las personas a las calles antes de que sintieran el movimiento. Y también las sirenas dejaron de escucharse sin que aún se sintiera el temblor, evocando recuerdos de la falsa alarma sísmica del 6 de septiembre del año pasado.

Cuando las personas ya regresaban a sus casas o sitios de trabajo comenzó a sentirse la sacudida con intensidad considerable, lo que causó escenas de pánico en algunos puntos de la ciudad.



Poco tiempo después comenzaron a escucharse ambulancias, mientras las personas en las calles trataban de llamar a sus conocidos con sus celulares.

Mancera declaró a la televisión mexicana que el reporte preliminar del terremoto "hasta este momento es sin alguna novedad mayor".

Confirmó que los helicópteros han sobrevolado la ciudad y no se observa un "tema mayor", y aseguró que el sistema de transporte Metro está operativo, y que no tiene reporte de novedades mayores en la red de agua potable.



Hasta ahora no hay reporte de afectaciones en otras regiones del país.