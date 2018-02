Autor de tiroteo en Florida hizo comentarios racistas y homófobos en internet

El autor confeso de la matanza en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en el sur de Florida (EE.UU.), Nikolas Cruz, realizó comentarios racistas, homófobos y antisemitas en un grupo cerrado de una red social, informó hoy CNN.



De acuerdo con la cadena, la mayoría de comentarios vertidos en este "chat" creado en Instagram desde que Cruz se unió al grupo, en agosto de 2017, se efectuó entre seis personas y tuvieron como eje el racismo y el odio hacia los afroamericanos, los inmigrantes y judíos.

"Habló sobre matar mexicanos, mantener a los negros encadenados y cortarles el cuello. Las declaraciones no fueron hechas en broma", revela la cadena, que logró ser aceptada en el grupo por uno de sus miembros.





En otro momento de la conversación en línea, Cruz escribió que odiaba a los "judíos, negros, inmigrantes", y en concreto que odiaba a los afroamericanos "simplemente por son negros".

En medio de una retahíla de comentarios racistas y de odio, que encontraban poca resistencia entre sus miembros activos, en este chat se colgaban vídeos, fotografías y "memes" de índole racista.





Luego que uno de sus miembros revelara su odio hacia los gais, Cruz coincidió y sugirió "dispararles en la nuca", además de llamar más de una vez traidoras a las mujeres blancas que estuvieran en relaciones interaciales.



"Creo que voy a matar gente", escribió en otro momento de la conversación, ante lo que uno de los miembros le sugirió que no dijera cosas así. Cruz replicó que solo estaba bromeando.



El rifle semiautomático AR 15 que poseía el joven de 19 años, y el arma utilizada en la matanza en la secundaria de la localidad de Parkland, que se cobró la vida de 17 personas, fue otro de los tópicos entre los miembros del grupo.

Lea más: Carteles gigantes recorren Miami para pedir al senador Rubio control de armas

En un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram, Cruz publicó una foto de lo que llamó un "arsenal" y en la que se observan por lo menos siete armas de fuego, muchas de las cuales compradas en el último año según la Policía, además de un chaleco antibalas.





A los integrantes del grupo privado en esta red social el autor confeso de la matanza les dio a conocer la compra del chaleco antibalas y les preguntó si era legal llevarlo puesto en una escuela.



Cuando fue preguntado para quería saberlo, respondió: "Tirador de escuela". Cruz había sido expulsado el año pasado de la secundaria por problemas disciplinarios.



De acuerdo a CNN, no hay indicios de que algún miembro de este grupo formara parte de grupos supremacistas. Los integrantes del grupo, que aparentemente son menores de 18 años, no ofrecieron sus identidades a la cadena.



Las autoridades del Condado Broward, donde se asienta la secundaria escenario del ataque, habían recibido llamadas de advertencia sobre la conducta errática de Cruz en los últimos años, según reconoció el viernes el alguacil de esta demarcación, Scott Israel.



La Oficina del Alguacil de este condado no ha informado si tenían conocimiento de la participación de Cruz en este chat privado.



El viernes se dio a conocer que el autor confeso de la matanza busca declararse culpable de los crímenes para salvarse de ser sentenciado a la pena de muerte.