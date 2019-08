Chávez dispuesto a negociar para liberar a presos y rehenes

El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo estar dispuesto a retomar las negociaciones para lograr el canje del resto de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por presos de esa guerrilla.



"Si el presidente (Alvaro) Uribe me autoriza a viajar al Caguán estoy dispuesto a retomar las negociaciones para la liberación del resto de los rehenes", dijo Chávez en una rueda de prensa.



El presidente venezolano anunció que sólo falta la autorización del Gobierno colombiano para que se concrete la liberación de dos políticas secuestradas por las FARC, y del hijo de una de ellas, nacido en cautividad.



Se trata de Clara Rojas, ex candidata a la vicepresidencia, secuestrada hace cinco años, y de la ex congresista Consuelo González, en poder de las FARC desde hace seis.



La mediación de Chávez y de la senadora colombiana Piedad Córdoba para lograr ese canje comenzó a mediados de agosto y fue suspendida el pasado 21 de noviembre por Uribe, quien argumentó que ambos mediadores habían llamado al alto mando militar de Colombia, lo que él había prohibido expresamente cuando autorizó esa misión.



Chávez explicó que antes de la suspensión estaba prevista una reunión en el Caguán (Colombia) entre él y la dirección de las FARC para precisar detalles de la operación.



El gobernante venezolano sostiene que de haberse dado esa reunión podría haberse alcanzado un acuerdo para la liberación de todos los rehenes y de un número indeterminado de guerrilleros presos.