Trump hablará con estudiantes sobre la seguridad en las escuelas tras tiroteo

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá este miércoles con estudiantes y profesores, y el jueves con distintas autoridades para hablar sobre la seguridad en las escuelas después del tiroteo que esta semana dejó 17 muertos en un instituto de Parkland (Florida).

La Casa Blanca informó hoy, al divulgar la agenda semanal de Trump, de que el presidente mantendrá el miércoles "una sesión para escuchar a estudiantes y profesores de escuela secundaria".

La oficina de Trump no precisó qué estudiantes estarán invitados a la cita, y preguntado al respecto por Efe, un portavoz de la Casa Blanca se limitó a indicar que habrá más detalles el mismo miércoles.

El jueves, Trump se reunirá "con funcionarios estatales y locales para hablar sobre la seguridad en las escuelas", precisó la Casa Blanca.

Las reuniones revelan un intento de Trump de tomar un papel más activo tras el tiroteo que el pasado miércoles dejó 17 muertos y 15 heridos a manos de un exestudiante armado con un rifle semiautomático AR, en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida).

Los estudiantes de ese instituto clamaron este sábado en una manifestación por un mayor control de armas de fuego en Estados Unidos, pero Trump ha evitado respaldar esa idea, y tampoco ha hablado del tema después de ninguno de los tiroteos registrados durante su Presidencia.

Trump es un destacado defensor del poderoso grupo de presión que ha frenado múltiples intentos de control de armas en Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle (NRA), y este sábado se refirió por primera vez a ese tema en un tuit, pero lo hizo para argumentar que la oposición demócrata no está realmente interesada en ello.

"Igual que no quieren resolver el problema de DACA, ¿por qué los demócratas no aprobaron legislación para aumentar el control de armas cuando tenían tanto la Cámara Baja como el Senado bajo el Gobierno de (Barack) Obama? ¡Porque no querían, y ahora solo hablan!", dijo Trump en un tuit.