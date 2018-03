Bachelet recibe al equipo de "Una mujer Fantástica", cinta que ganó un Óscar

La presidenta Michelle Bachelet recibió en la noche de hoy a todo el equipo de la película chilena "Una mujer Fantástica", que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, al que felicitó "efusivamente" por la obtención del galardón cinematográfico.

También el grupo recibió las felicitaciones de los ministros de Cultura, Ernesto Ottone y de Educación, Adriana Delpiano.

A la cita en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, llegaron el director de la laureada cinta, Sebastián Lelio, el productor Pablo Larraín, el guionista Gonzalo Maza y la actriz transexual y protagonista del film, Daniela Vega, entre otros.

El director de la película Sebastián Lelio, señaló a los periodistas que en la reunión se conversó sobre la "urgencia" de la existencia de una ley de identidad de género. "Fue un momento muy íntimo", apostilló. Lelio destacó que la presencia de Daniela Vega en la cinta fue fundamental.

"Ha sido la embajadora entre la película y la realidad", enfatizó. Vega se refirió al mensaje del film y abordó la actualidad nacional, puesto que tras ganar "Una mujer Fantástica" el premio a Mejor Película Extranjera se reabrió en Chile el debate sobre el proyecto de Identidad de Género que no se ha aprobado en el Congreso.

La actriz dijo a los periodistas que "la gente trans ha existido desde el día uno de la humanidad.

Esta película propone donde están los límites de la empatía, que amores son o no conquistables y quien pone esa barrera.

Esta película lo que hace es cuestionarse cosas", apostilló Vega. Se quejó de que los legisladores no hayan podido aprobar el proyecto de Identidad de Género, y que en varias oportunidades el articulado haya sido rechazado por estos. "En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad y el reloj corre y la gente se va esperando eso", enfatizó.

Precisamente este martes, el proyecto de Identidad de Género fue enviado a la comisión mixta de la Cámara de Diputados, después de la votación efectuada en la sala del Senado y tras la suma urgencia que el Gobierno de la presidenta Bachelet le puso al proyecto.

Sin embargo, la comisión mixta recién se constituirá la próxima semana, ya que al actual Parlamento sólo le queda la sesión de este miércoles antes del cambio de mando el próximo 11 de marzo.

La cinta se llevó la estatuilla a la mejor película de habla no inglesa en la ceremonia celebrada la noche del domingo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, el segundo trofeo en la historia del cine chileno tras el cortometraje animado "Historia de un Oso".