Chile pedirá explicaciones a Cuba por impedir la entrada a un diputado

El gobierno de Chile citará al embajador de Cuba en Santiago para manifestarle su "malestar" por la prohibición de ingresar a la isla a un diputado chileno.

"Vamos a citar al embajador de Cuba a la cancillería para presentar una nota expresando nuestro malestar por este caso (...) Es un tema que nos preocupa", anunció este jueves el canciller Heraldo Muñoz durante una conferencia de prensa previa a la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El diputado Jaime Bellolio, de la Unión Demócrata Independiente (UDI, derecha) pretendía participar en Cuba en la entrega de premios "Oswaldo Payá, Libertad y Vida", que concede la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, encabezada por Rosa María Payá, hija de Oswaldo, un líder opositor que falleció en un accidente de tráfico en 2012.

Cuando el vuelo en el que viajaba el diputado hizo escala en Miami, las autoridades migratorias cubanas le comunicaron que no podía ingresar al país caribeño.

"Dictadura cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los DD.HH. que son sistemáticamente violados en la isla", escribió en su cuenta Twitter el diputado conservador.

Los expresidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Jorge Quiroga, de Bolivia, también fueron impedidos el miércoles de entrar a Cuba para recibir el premio "Oswaldo Payá, Libertad y Vida".

El pasado año, las autoridades cubanas también impidieron la entrada a la isla a Mariana Aylwin -hija de Patricio Aylwin, el primer presidente de la Concertación chilena al término de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- que iba a recibir un premio otorgado a su difunto padre por la defensa de los valores democráticos.