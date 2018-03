El papa Francisco se ha caracterizado por usar un lenguaje simple, directo y en ocasiones literario con el que suele llegar al corazón de los católicos.

Estas son algunas de las frases célebres que ha pronunciado en estos cinco años de pontificado.

Iglesia

"La Iglesia es como un hospital de campaña después de la batalla. ¡Qué inútil preguntar a un herido si tiene colesterol! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Prefiero una Iglesia magullada, herida y sucia porque ha estado en la calle que una Iglesia enferma por haber estado confiada y enredada en su propia seguridad".

"Los jefes de la Iglesia a menudo han sido narcisistas, adulados por sus cortesanos. La corte es la lepra del papado".

Pacifista

"Mi corazón está profundamente herido por lo que está pasando en Siria. ¿Es una guerra por problemas de verdad o es una guerra para vender armas en el comercio ilegal?"

"El odio no tiene la última palabra, el amor es más fuerte que la muerte y la violencia".

Gay, aborto y anticonceptivos

"Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo?"

"No podemos insistir sólo en asuntos relacionados con el aborto, el matrimonio gay y el uso de anticonceptivos. No es posible. No he hablado mucho de estos asuntos y he sido reprendido por ello. Pero cuando hablamos de estos asuntos tenemos que hablar de ellos dentro de un contexto. Ya conocemos la opinión de la Iglesia pero no es necesario estar hablando de estas cosas sin cesar".

Benedicto XVI

"Es como tener al abuelo en casa, donde es venerado, es amado, es escuchado".

Diablo y dinero

"El dinero es el estiércol del diablo". "El diablo entra por el bolsillo".

Vaticano, curas, misericordia

"Me siento libre, aunque estoy aquí en el Vaticano en una jaula, pero no espiritualmente. Nada me da miedo".

"Los curas rígidos, que temen comunicarse, practican una forma de fundamentalismo".

"En un momento de la misa el sacerdote dice en alto nuestros corazones. No dice en alto nuestros móviles para hacer una foto".

"Yo también, cuando rezo, a veces me quedo dormido".

"Los testarudos de alma, los rígidos, no entienden lo que es la misericordia de Dios (...) Los rígidos no saben ensanchar el corazón como el Señor".

"Por favor, huyan del carrerismo eclesiástico, es una peste".

Europa

"En este momento Europa tiene mucho miedo. Cierra, cierra y cierra. Europa tiene una historia de integración cultural, multicultural, muy fuerte. Pero ¿cuál es la cultura europea? Es cierto que tiene importantes raíces cristianas. Pero no es suficiente para definirla. Las raíces cristianas no son las únicas".

Islam

"El diálogo con el Islam está andando bien. Creo que les haría bien hacer un estudio crítico sobre el Coran, como hemos hecho con nuestras Escrituras. El método histórico y crítico de interpretación te hace evolucionar".

"Si habla mal de mi mamá puede esperarse un puñetazo (...) No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás. No se puede uno burlar de la fe", a propósito de las caricaturas contra el Islam.

Mujeres

"Las mujeres teólogas en la Iglesia son como las fresas en la torta, se necesitan más (...), ofrecen nuevos aportes a la reflexión teológica".