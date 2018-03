Cartagena protesta contra prostitución y explotación sexual de menores

Centenares de ciudadanos se tomaron en la madrugada de hoy la Plaza de los Coches, en el centro histórico de Cartagena de Indias, para rechazar la prostitución y especialmente la explotación sexual de niños y adolescentes.

La directora de la Fundación por la Educación Multidimensional (FEM), Ana María González, una de las organizadoras de la protesta, explicó que desaprueban que las autoridades de Cartagena hayan "sido demasiado tolerantes con una vida nocturna que no hace sino daño, (y que está) fomentada por el sector turístico".

Abogado de Managua es hallado culpable de violar a hijastra

La protesta se llevó a cabo en la turística Plaza de los Coches donde en las noches suele haber una gran concentración de personas que ofrecen o buscan sexo pago.

"Los controles no son los suficientes para evitar los delitos asociados con la prostitución, (los trabajadores sexuales) no están protegidos contra la explotación, no hay campañas de prevención en salud sexual, no hay centros y rutas de atención específicos", aseguró González.

"Si entendemos que esta ciudad tiene ciertas características, la política pública debería ser acorde", dijo González, quien consideró que Cartagena "no es una ciudad sana".

Agregó: "En temas de turismo nos hemos pasado ya de la raya, por eso 'Párate en la raya', es el símbolo de la protesta, porque yo creo que todo lucro tiene un límite y aquí ya estamos dispuestos a venderlo todo y es un poco lo que estamos sancionando".

La secretaria de Interior de la ciudad, Yolanda Wong manifestó su satisfacción por el apoyo de los gremios a la protesta.

Condenan a 34 años de prisión a un hombre que violó a su hija en Costa Rica

"Que bueno que hayan venido para que ellos también pongan controles y no solamente piensen en el rendimiento financiero de los negocios sino en lo que nosotros todos tenemos que construir como ciudad", afirmó.

En este sentido, la presidenta de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, Zully Salazar, dijo que lo que se hizo es visibilizar la "rotunda negativa que tenemos nosotros como ciudadanos contra la explotación sexual de los menores".

"No queremos en Cartagena a los turistas nacionales e internacionales que puedan denigrar a nuestra niñez" opinó, y por eso exigió a las autoridades "resultados contundentes" contra los propiciadores del turismo y la explotación sexual de los menores.

La protesta se hizo ante la mirada de decenas de prostitutas y proxenetas que a diario ofrecen sus servicios en la Plaza de los Coches, y consistió en una perfomance con la que a través de frases y gestos los participantes manifestaron su rechazo a esta actividad.

Los organizadores de la protesta buscan que se revise el mercadeo que se está haciendo de la ciudad y el tipo de visitantes que se desea recibir para lograr "atraer un turismo más responsable".

También que la policía ejerza una autoridad "que persiga con igual intensidad a la cadena de valor turístico que se lucra del turismo sexual".

Igualmente buscan la creación de un centro de atención rápida para trabajadores sexuales que les permita denunciar efectiva y eficientemente la explotación sexual y que les ofrezca servicios de prevención en salud asociados a su profesión.