Bruselas insta a Facebook a aclarar cómo ha afectado su filtración a europeos

La Comisión Europea ha exigido a la compañía estadounidense Facebook que aclare en las próximas dos semanas los hechos en torno a la filtración de datos de unos 50 millones de usuarios a la consultora política Cambridge Analytica, en concreto si sus usuarios europeos se han visto afectados.



El portavoz comunitario Christian Wigand confirmó hoy a Efe que la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, envió en la tarde de ayer una carta a la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, para solicitar estas aclaraciones en un plazo de dos semanas.

La misiva también recuerda a la compañía la próxima ley europea de protección de datos y pide al gigante de las redes sociales que "colabore plenamente" con las autoridades europeas en esta materia en el contexto de su investigación.





La nueva normativa comunitaria prevé armonizar las sanciones por mal uso de datos personales de europeos con umbrales de hasta el 4 % de los beneficios anuales a nivel global para las compañías involucradas.



La comisaria checa visitó Washington la semana pasada, donde le sorprendió la revelación del escándalo, y aprovechó la ocasión para solicitar a la Comisión Federal de Comercio estadounidense toda la información sobre el caso.

Los diarios "The London Observer" y "The New York Times" revelaron a mediados de este mes que la consultora británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook en EEUU y los utilizó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.



La comisaria europea de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, subrayó la semana pasada que Bruselas "sigue de cerca la evolución de este caso" y consideró "un valor" la protección de los datos personales.