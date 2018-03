Chile dice ante la CIJ que no hay muro con Bolivia y niega tener que negociar su acceso al mar

Chile aseguró este miércoles que no existe "ningún muro" con Bolivia y negó estar obligado a negociar un acceso al mar tal y como reclama La Paz, en el último día de los alegatos sobre este vieja disputa marítima que dirime la Corte Internacional de Justicia (CIJ),

"No hay ningún muro entre Chile y Bolivia, no hay ningún muro entre Bolivia y el Océano Pacífico, no hay muros entre Bolivia y sus demás vecinos", dijo de La Haya Claudio Grossman, el representante chileno ante la corte.

"Bolivia no está encarcelada, y menos aún por Chile, sé lo que es una cárcel y esto no es lo es", insistió, asegurando que Bolivia puede acceder fácilmente al Pacífico gracias a las infraestructuras existentes.

Chile expuso este miércoles sus argumentos en la segunda semana de audiencias ante la CIJ, después de que lo hiciera Bolivia el martes, y cerró la etapa oral ante la Corte, que ahora tendrá que deliberar.

El fallo, que se espera dentro de unos meses, no dirimirá el fondo de la cuestión sino únicamente el pedido de Bolivia de saber si Chile está obligado o no a negociar esa salida al Océano Pacífico

La Guerra del Pacífico de 1879-1883 hizo perder a Bolivia 120,000 km2 de territorio y sus únicos 400 km de costa en el Pacífico en favor de Chile. En 2013 el gobierno boliviano llevó a Chile ante la CIJ.

"Bolivia no logró probar ninguno de los tres puntos que necesitaba probar (...) No probó que Chile contrajo una obligación vinculante de negociar, no probó que Chile violó dicha obligación, y no probó que está supuesta obligación exista hoy", dio por su parte el presidente Sebastián Piñera desde Santiago tras el fin de los debates.

También reaccionó el presidente boliviano, Evo Morales, que aseguró en un mensaje en Twitter que Chile "amedrenta al mundo".

"Anclado en sus contradicciones, Chile no puede esconder sus repetidos ofrecimientos formales de una salida soberana al Océano Pacífico", aseguró en un tuit posterior.

En la Haya, uno de los abogados de la delegación chilena denunció precisamente los mensajes de Morales en las redes sociales.

"En estos tiempos de tuits presidenciales en medio de acciones jurídicas ante la Corte, Bolivia tiene derecho a su propia opinión, no tiene derecho a sus propios hechos" dijo el abogado Daniel Bethlehem, que mostró al tribunal uno de los mensajes de Evo Morales.

El martes Bolivia defendió a su vez sus argumentos, asegurando que el país tiene un derecho "adquirido" a negociar con Chile.

"Ni Dios ni la Corona de España dieron a Chile el litoral del Pacífico. La fuerza le otorgó ese acceso", aseguró el abogado Antonio Remiro Brotons.

Las sesiones ante la CIJ empezaron la semana pasada y durante los primeros alegatos de Bolivia estuvo presente Evo Morales, prueba de la importancia que tiene para su país un acceso soberano al mar.

Chile y Bolivia tienen un segundo proceso en curso ante la CIJ por el uso de las aguas del río Silala. Para Santiago, que presentó la demanda 2016, se trata de un río internacional, mientras que La Paz considera que le pertenece.