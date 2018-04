Chavismo afirma ONU no observará comicios venezolanos por no tener problemas

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró hoy que la Organización de las Naciones Unidad (ONU) determinó que Venezuela no tenía problemas en su sistema electoral, y por esa razón declinó actuar como observador del proceso.

"ONU decidió no venir a Venezuela no por no participar, sino porque ellos van a países donde hay problemas con los sistemas electorales y Venezuela no presenta ningún problema, esa es la verdad verdadera", dijo Cabello en un acto del equipo de campaña por la reelección del presidente Nicolás Maduro.

"Dijeron que Venezuela no tiene ningún problema con el sistema electoral", reiteró durante el acto en el estado Anzoátegui (este).

La participación de la ONU como observador en el proceso electoral del 20 de mayo era una de las principales peticiones de los candidatos que se medirán con Maduro, y que fue formalizada ante el organismo internacional.

La observación internacional es uno de los puntos del acuerdo suscrito por los candidatos presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y un debate frecuente en cada proceso de votaciones, a menudo cuestionados por los opositores al Gobierno.

Aunque el exgobernador Henri Falcón, principal rival de Maduro, ha condicionado su participación a que las condiciones estén dadas, el opositor ha dicho que mantendrá su candidatura aunque la ONU decline su participación.

Cabello se refirió a la candidatura de Falcón, y deseó que "ojalá se quede hasta el final, porque de quedarse hasta el final va a perder, pero podría surgir una verdadera oposición en Venezuela", dijo.

Aunque el candidato por Avanzada Progresista inició su ascenso político en las filas del chavismo, Cabello recordó a sus partidarios que Falcón "es la oposición en estas elecciones, es la contrarrevolución, representa la traición a la revolución bolivariana".

Insistió en que el 20 de mayo serán elecciones presidenciales y "el 21 de mayo Venezuela tendrá el mismo presidente, Nicolás Maduro Moros".

"¿Va la derecha internacional a reconocerlo?, en verdad no nos importa, nosotros estamos dispuestos a ser libres", dijo.

Falcón es el único representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que participará en las elecciones, sin embargo no cuenta con el apoyo de la plataforma opositora, que ha hecho un llamado a no participar en las urnas porque asegura que el proceso será fraudulento.