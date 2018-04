Maduro dice que Santos le ofreció revista para "mejorar imagen" en Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, le ofreció publicaciones en una revista de su país para que mejorara su imagen en esa nación vecina.

"(Santos) me dijo 'Nicolás, usted necesita una campaña para mejorar su imagen en Colombia. Yo le ofrezco la revista Semana, ahí está un sobrino mío que es como mi hijo'. Yo le dije no, no hace falta", contó Maduro durante un acto en el que se conmemoraron los 70 años del asesinato del político colombiano Jorge Eliécer Gaitán.

Frente a decenas de colombianos el líder chavista dijo que esta información se trataba de "un secreto", y consideró que la propuesta de Santos buscaba halagarlo "para que lo ayudara en los acuerdos de paz" con las FARC, que finalmente se firmaron en 2016.

"Deje que digan toda la basura que quieran decir, que el pueblo colombiano sabe que tiene en Venezuela una revolución y un gobierno bolivariano que le pertenece también a ellos, al pueblo humilde y trabajador", aseveró el presidente venezolano que le contestó a su par colombiano, sin precisar más detalles de esta supuesta conversación.​

Maduro señaló que Colombia está "martirizada" y, en este sentido, reiteró que en Venezuela viven 5.600.000 colombianos que llegaron al país petrolero en las últimas décadas "huyendo de la guerra, de la miseria" que provocó el conflicto armado.

"Solamente en el período (Álvaro) Uribe - (Juan Manuel) Santos, de los últimos 16 años, han ingresado a Venezuela (...) 1.200.000 colombianos y colombianas", anunció.​

Explicó que este dato lo confirmó recientemente y dijo que estos migrantes salen del vecino país para escapar "de la guerra, de la miseria, del desempleo, de la falta de salud, educación, del desprecio oligárquico".



Adelantó que su Gobierno naturalizará a 10.000 nuevos colombianos en los próximos días.