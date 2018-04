Perú lamenta ausencia de Trump en Cumbre de las Américas

El presidente peruano, Martín Vizcarra, lamentó el martes la ausencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Cumbre de las Américas en Lima, anunciada horas antes por la Casa Blanca.

"Hubiera sido favorable e importante la asistencia del presidente Trump, pero inmediatamente hemos recibido la confirmación de que quien lo reemplazará es el vicepresidente (Mike) Pence. Eso quiere decir que Estados Unidos ratifica la importancia de participar en la cumbre", manifestó Vizcarra en una rueda de prensa en la casa de gobierno.

La VIII Cumbre de las Américas, este viernes y sábado, sufrió un duro golpe con la cancelación de la asistencia de Trump para supervisar la respuesta de Washington en Siria, tras denuncias de un ataque químico por parte del régimen de Damasco.

"El presidente permanecerá en Estados Unidos para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y monitorear los acontecimientos en todo el mundo", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.

Trump debía partir de Washington el viernes para su primera visita a América Latina desde que asumió el poder en enero de 2017. Luego de asistir a la Cumbre de las Américas en Lima, tenía previsto hacer una escala en Bogotá.

Vizcarra reiteró además que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no participará en la Cumbre.

"Para el caso específico del presidente de Venezuela, él no ha sido invitado a esta Cumbre, entonces no se trata (sobre) cómo ingresaría al país o ingresaría con otro presidente. Allí no está el problema, porque él podría ingresar sencillamente por la frontera sin ningún problema", dijo.

"Lo que está claro, y ese el mensaje que ha dado el país, es que el señor Maduro no está invitado (a la Cumbre) y en la última declaración que ha dado ha manifestado que no le interesa venir. Allí el tema está superado", añadió.

Precisó que una "delegación Venezolana que está llegando al Perú participará en Cumbre de los Pueblos, que es ajena a Cumbre de las Américas". Ese encuentro lo organizan agrupaciones sociales y sindicales de izquierda.

Vizcarra dijo también que se reunirá con su par boliviano, Evo Morales, en el marco de la cumbre.

"He recibido la llamada del presidente Evo Morales, que es uno de los más entusiastas participantes de la Cumbre de las Américas. Incluso pidió por los canales correspondientes una reunión bilateral que vamos a tener", señaló.

Vizcarra expresó también que confía en que haya consenso entre los mandatarios para aprobar la declaración final de la cumbre, aunque reconoció que esto "no es fácil".

"Vamos hacer todos nuestros esfuerzos para que esta oportunidad haya (consenso). No es fácil porque por un concepto de algunos de los integrantes podría frustrarse", dijo.

La cumbre será encabezada por Vizcarra, quien asumió el poder el 23 de marzo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, envuelto en escándalos de corrupción.

Dieciséis mil policías y militares custodiarán a los mandatarios y delegaciones participantes en la cita continental.