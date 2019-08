Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

Un fuerte terremoto se registró en costas de Alaska

LOS ÁNGELES / AFP

Un fuerte terremoto de 6.5 en la escala de momento de magnitud sacudió este miércoles el archipiélago de las Aleutianas, en las costas de Alaska, informó el servicio geológico estadounidense.



El epicentro del movimiento, registrado a las 13H04 locales (22H04 GMT), fue ubicado a 50 kilómetros al sudeste de Nikolski y a cerca de 1,500 km de Anchorage, a una profundidad de 35 kilómetros, según el servicio.



Ex militar uruguayo dice que es “inocente” de desaparición italianos

Roma / EFE

El ex militar Jorge Troccoli, detenido en Italia desde el pasado 24 de diciembre, se declara “completamente inocente” de las aAcusaciones sobre la desaparición de italianos en la llamada “Operación Cóndor”, acordada en los años 70 por las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia.



Así lo declaró ayer a EFE el abogado de Troccoli, Adolfo Domingo Scarano, que explicó que el militar uruguayo, con pasaporte italiano desde 2002, acudió espontáneamente a una comisaría de la localidad donde reside Marina di Camerota (Salerno) tras leer en un periódico que estaba siendo buscado por la justicia italiana.



Musharraf y Karzai se reúnen para discutir sobre cooperación

Lahore, Pakistán / EFE

El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, y su homólogo afgano, Hamid Karzai, se reunieron ayer para discutir una estrategia de colaboración conjunta contra el terrorismo islámico que azota a ambos países, informó a EFE una fuente oficial.



Karzai, quien se encuentra en Pakistán en una visita de Estado de dos días, fue recibido en una base aérea cercana a Rawalpindi, ciudad vecina de Islamabad, por el ministro paquistaní de Turismo, Muhammad Ali Saif.



Irán dice que recibirá sistemas rusos de misiles antiaéreos

Teherán / EFE

El ministro de Defensa iraní, coronel Mustafa Nayar, anunció ayer que su país recibirá sistemas rusos de misiles antiaéreos de medio alcance S-300, capaces de alcanzar aviones de combate y misiles en el aire. Nayar, en declaraciones divulgadas por la televisión Al Alam en su página web, no especificó la fecha del envío de ese sistema a Irán, mientras señalaba que “su entrega se realizará de conformidad con un contrato que habíamos firmado en el pasado con Rusia”.



Tres policías muertos en Kenia en víspera de comicios

Nairobi / EFE

Tres policías muertos, acusaciones de fraude e incertidumbre por los resultados, marcan la víspera de las elecciones presidenciales y legislativas más disputadas en la historia de Kenia.



Los policías murieron ayer en Kisumu, y las autoridades acusaron del hecho a seguidores del dirigente opositor Raila Odinga.



Aviación turca bombardea más objetivos del PKK en Irak

Ankara / EFE

Más de diez cazabombarderos de la aviación turca que partieron de la base aérea de Diyarbakir, en el sureste de Turquía, bombardearon esta madrugada supuestas posiciones del PKK en aldeas de la región de Amediya, en el norte de Irak.



Así lo informaron la televisión NTV, que cita a fuentes kurdas, y la agencia de noticias Firat, cercana al ilegalizado Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK), noticia confirmada después por las autoridades turcas.



Líder liberal retira su candidatura a la presidencia rusa

Moscú / EFE

El líder de los liberales rusos, Boris Nemtsov, retiró ayer su candidatura a la presidencia rusa al considerar que los resultados de los comicios presidenciales del dos marzo de 2008 están “predeterminados”.



“No todos los candidatos tienen las mismas posibilidades de hacer campaña. Contra nosotros se utiliza toda la propaganda estatal y los recursos administrativos”, aseguró Nemtsov, citado por las agencias rusas.



Hallan cadáveres y superviviente de accidente aéreo en Panamá

Panamá / EFE

Grupos de rescate hallaron tres cadáveres y una superviviente del accidente de una avioneta ocurrido el domingo en una zona boscosa del occidente de Panamá, informaron fuentes oficiales.



En el lugar del siniestro fueron hallados los cadáveres del capitán de la aeronave, el panameño Eric Santos, del estadounidense Michael Klein y su hija de 13 años, cuyo nombre no fue revelado, mientras que otra niña, que se encontraba en la avioneta y cuyo nombre no fue divulgado, resultó herida en un brazo.



Conceden libertad condicional a general opositor a Chávez

Caracas / EFE

La justicia militar venezolana concedió la libertad condicional al general retirado y ex ministro de Finanzas Francisco Usón, condenado en 2004 a cinco años y medio de cárcel por injurias al haber dicho que en un cuartel se utilizó un lanzallamas contra soldados presos.